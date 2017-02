Wegen des Brexits wollen Unternehmen aus Asien und den USA Großbritannien verlassen. Diese will die Hamburgische Gesellschaft für Wirtschaftsförderung anlocken und damit der steigenden Arbeitslosigkeit entgegensteuern.

Die Hamburger Wirtschaftsförderung will gezielt Unternehmen aus Asien und den USA ansprechen, die wegen des geplanten Brexits Großbritannien verlassen wollen. Das teilte Rolf Strittmatter, Geschäftsführer der Hamburgischen Gesellschaft für Wirtschaftsförderung (HWF), am Freitag in der Hansestadt mit. Mit verstärkten Anstrengungen wolle die HWF dem erwarteten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...