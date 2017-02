FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 03.02.2017 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 210 (225) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES CHEMRING TO 'EQUAL WEIGHT' ('UW') - TARGET 190 (115) PENCE - BARCLAYS RAISES HALMA TO 'OVERWEIGHT' ('EW') - TARGET 1150 (1070) PENCE - BARCLAYS RAISES IMI PLC PRICE TARGET TO 1330 (1190) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES JRP GROUP PRICE TARGET TO 170 (167) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES LAIRD PRICE TARGET TO 160 (140) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES MORGAN ADV MATERIALS TARGET TO 325 (295) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES NORTHGATE PRICE TARGET TO 600 (430) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES QINETIQ PRICE TARGET TO 270 (245) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES RENISHAW PRICE TARGET TO 2620 (2535) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ROTORK PRICE TARGET TO 270 (210) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES SHELL A PRICE TARGET TO 2800 (2650) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES SHELL B PRICE TARGET TO 2800 (2650) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES SPECTRIS PRICE TARGET TO 2810 (2550) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES THOMAS COOK PRICE TARGET TO 100 (90) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ULTRA ELECTRONICS TARGET TO 1990 (1845) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG INITIATES KEYWORDS STUDIOS WITH 'BUY' - TARGET 760 PENCE - BERENBERG RAISES AG BARR PRICE TARGET TO 500 (480) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES BODYCOTE PLC PRICE TARGET TO 760 (685) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES ROTORK PRICE TARGET TO 255 (226) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 600 (555) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK RAISES VESUVIUS PRICE TARGET TO 450 (389) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES WEIR GROUP PRICE TARGET TO 2220 (1976) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 250 (260) PENCE - 'BUY' - MACQUARIE CUTS GENEL TO 'UNDERPERFORM' ('NEUTRAL') - TARGET 41 (124) PENCE - MACQUARIE CUTS HURRICANE ENERGY PRICE TARGET TO 89 (90) PENCE - 'OUTPERFORM' - MACQUARIE CUTS OPHIR ENERGY PRICE TARGET TO 94 (95) PENCE - 'NEUTRAL' - MACQUARIE CUTS PREMIER OIL TO 'UNDERPERFORM' ('NEUTRAL') - TARGET 69 (80) PENCE - MACQUARIE RAISES AMERISUR RESOURCES TARGET TO 29 (28) PENCE - 'NEUTRAL' - MACQUARIE RAISES CAIRN ENERGY PRICE TARGET TO 246 (243) PENCE - 'NEUTRAL' - MACQUARIE RAISES FAROE TO 'OUTPERFORM' ('NEUTRAL') - TARGET 117 (111) PENCE - MACQUARIE RAISES MEDICLINIC INTERNATIONAL TARGET TO 860 (830) PENCE - 'OUTPERF' - MACQUARIE RAISES SOCO INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 151 (148) PENCE - 'NEUTRAL' - MACQUARIE RAISES TULLOW OIL TO 'OUTPERFORM' ('NEUTRAL') - TP 355 (330) PENCE - MORGAN STANLEY RAISES KAZ MINERALS PRICE TARGET TO 380 (300) PENCE - MORGAN STANLEY RAISES KAZ MINERALS TO 'EQUAL-WEIGHT' ('UNDERWEIGHT') - MORGAN STANLEY RAISES WILLIAM HILL TO 'EQUAL-WEIGHT' ('UW') - TARGET 290 PENCE - S&P GLOBAL RAISES SHELL B PRICE TARGET TO 2400 (2300) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 1110 (1155) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 265 (275) PENCE - 'BUY' - UBS INITIATES PAYSAFE WITH 'BUY' - TARGET 465 PENCE - UBS RAISES CREST NICHOLSON PRICE TARGET TO 610 (580) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES HSBC PRICE TARGET TO 680 (580) PENCE - 'NEUTRAL'



