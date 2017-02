Die Inflation zieht an. Mario Draghi wird diese Entwicklung nicht mehr lange ignorieren können. Eine Änderung der EZB-Zinspolitik in absehbarer Zeit ist wahrscheinlich. Bis dahin können sich die Südstaaten der Eurozone weiter freuen und verschulden.An den Märkten ist nach der Aufwärtsbewegung der letzten Wochen ein wenig Beruhigung eingekehrt. Genau die tut auch gut und ist gesund. Die Unterstützungen im DAX sind derzeit eng gestaffelt: 11.640 und 11.400 Punkte sind wichtige Marken. Unter 11.200 Punkte sollte der deutsche Leitindex nicht mehr fallen, da ansonsten deutlichere Abgaben zu erwarten wären. Danach sieht es aber momentan nicht aus. Wirtschaftsdaten und Unternehmenszahlen waren in dieser Woche überwiegend positiv und zum Teil deutlich besser als erwartet. Entsprechend zuversichtlich ist auch die Stimmung an den Märkten. Nach oben ist der Bereich zwischen 11.800 und 11.900 Punkten ein markanter Widerstand. Darüber wären 12.400 Punkte - das Allzeithoch - das mittelfristig nächste Ziel.

Den vollständigen Artikel lesen ...