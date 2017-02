München (ots) -



- Neue Doppelfolge der beliebten Doku-Soap - Sendetermin: Montag, 6. Februar 2017, ab 20:15 Uhr bei RTL II



Die Geissens zu Besuch auf der Bootsmesse in Miami. Robert hat schon lange den Traum, sich in Miami ein zweites Zuhause einzurichten. Ob er den Rest des Geissen-Clans diesmal überzeugen kann? In Costa Rica wartet derweil ein ganz anderes Problem auf die Familie: Die Indigo Star ist in einem schlimmen Zustand. Während der Reparatur braucht Robert Action: Eine Raftingtour steht an, die richtig gefährlich wird. Noch extremer wird es, als Carmen und Robert Gyrokopter fliegen - ein fliegendes Cabrio. Ob Robert wohl seine Höhenangst in den Griff bekommt?



Beim Besuch eines exklusiven Clubs für Autoliebhaber verliebt sich Carmen in einen Oldtimer. Robert freut sich, denn das Auto ist ein weiterer Pluspunkt für das Traumdomizil Miami. Und so langsam werden die Auswanderungs-Pläne auch schon konkreter: Die Geissens besichtigen ein luxuriöses Apartment im besten Stadtteil Miamis.



Danach heißt es Bye Bye Glamour und Luxus und willkommen im grünen Paradies Costa Rica. Doch bevor die Familie die Natur genießen kann, muss zuerst die Indigo Star inspiziert werden. Carmen ist geschockt: Die Yacht gleicht einer Baustelle. Doch die Geissens wären nicht die Geissens, wenn sie sich davon abhalten ließen, das Land zu entdecken. Auf einer Krokodil-Safari macht die Familie Bekanntschaft mit "Tornado", dem größten Exemplar im ganzen Flussgebiet. Adrenalin pur! Danach geht es auch schon zur nächsten actiongeladenen Tour - eine Kajaktour auf Costa Ricas reißendstem Fluss.



Am nächsten Tag geht es vom Regenwald an die Küste - eigentlich um sich von dem Stress zu erholen. Doch für Robert wird dieser alles andere als stressfrei. Carmen und die Kinder entdecken nämlich einen Gyrokopter, einen fliegenden Zweisitzer. Ein Albtraum für Robert, denn seine Höhenangst macht ihm schwer zu schaffen: Die nackte Panik ist dem Self-Made-Millionär ins Gesicht geschrieben.



Schrill, glamourös und vor allem rastlos: Die Kult-Millionäre Carmen und Robert Geiss gewähren Einblicke in ihr Leben zwischen luxuriösem Alltag und exklusiven Events. Die superreiche GlamourFamilie hat alles, wovon andere nur träumen: ein Penthouse in Monaco, eine Traumvilla in St. Tropez, einen Fuhrpark der Extraklasse und ein Winterdomizil in Miami. Die Geissens sind an jedem Hotspot der Welt zuhause. Ihr Leben: exklusiv! Ihre Hobbies: teuer! Bereits seit 2011 begleitet RTL II Carmen und "Rooobert" auf ihren Luxusreisen und dokumentiert den schrillen Alltag der wahrscheinlich beliebtesten Millionärsfamilie im deutschen TV.



