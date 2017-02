Den Haag - 2016 war ein gutes Jahr für Unternehmensanleihen aus Schwellenländern, so die Experten von NN Investment Partners (NN IP) im aktuellen "InvestmentView".Nach einem holprigen Start mit einigen Unsicherheiten seien die Anleger zuversichtlicher geworden. Das habe an den positiven Wachstumsaussichten, aber auch an den verbesserten politischen Entwicklungen in vielen Emerging Markets (EM) gelegen. Die wichtigsten Renditetreiber seien dabei Rohstoff- und Energiesektortitel gewesen. Die Erträge bei asiatischen Unternehmensanleihen seien solide, sodass sich die Region als sicherer Hafen erweise.

