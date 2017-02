München (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Sendetermin: Sonntag, 05. Februar 2017, um 18:00 Uhr bei RTL II



GRIP-Testfahrer Helge Thomsen darf mit dem Panther 8x8 Flammen bekämpfen - einem Löschfahrzeug der Superlative! Außerdem: "Det Müller sucht Sparkombi", "Autoversteigerung in Berlin", eine neue Folge der "GRIP-Garage" und "PS-Gipfeltreffen auf der Nockalmstraße".



Megagroß, megastark und die dickste Wasserkanone überhaupt: der Panther 8x8. GRIP hat das größte und modernste Löschfahrzeug der Welt gefunden. Wenn es am Flughafen brennt, ist es zur Stelle. Da ist volles Tempo gefragt: Schnell zum Einsatzort zu kommen und in kürzester Zeit zielgenau alles an Löschmittel abzuwerfen, was der dicke Brummer an Bord hat. In dem Giganten stecken zwei Sechszylinder mit zusammen rund 30 Litern Hubraum und fast 1.300 PS! GRIP-Testfahrer Helge Thomsen darf mit dem spektakulärsten Löschfahrzeug der Welt am Flughafen Leipzig/Halle Flammen löschen.



Gebrauchtwagenexperte Det Müller sucht einen sparsamen Lastesel: Ein junges Pärchen braucht dringend einen Kombi. Günstig und kompakt soll er sein, dabei so viel Platz wie möglich bieten. Schließlich müssen eine Gleitschirm-Ausrüstung und zwei Hunde mit an Bord. Die Auswahl an kompakten Raumfrachtern für einen schmalen Euro ist relativ groß - aber taugen die auch was?



Schrott oder flott: Autoversteigerungen sind nicht selten ein echtes Abenteuer. Erst Recht, wenn Behörden ihre Finger im Spiel haben! Alle vier Monate bringt ein Bezirksamt in Berlin von der Polizei konfiszierte Fahrzeuge unter den Hammer. In der Regel ist für jeden etwas dabei - egal, ob die Schnäppchenjäger nun 50 oder 5000 Euro ausgeben möchten. Wer jubelt und wer geht leer aus?



Keiner weiß mehr Rat, die Werkstätten sind mit ihrem Latein am Ende? Dann kann vielleicht die GRIP-Garage helfen! Für einen Zuschauer aus Berlin ist das GRIP-Expertenteam die letzte Hoffnung. Die versierten Schrauber Jo und Roberto kümmern sich um einen gut abgehangenen 6er BMW, bei dem es buchstäblich "pfeift".



Mit dem schnellsten, krassesten und stärksten, was die Hersteller zu bieten haben, den Berg hoch! Die GRIP-Testfahrer Matthias Malmedie, Niki Schelle und der viermalige Olympiateilnehmer Reinhold Sampl nehmen sich den Jaguar F-Type SVR, den neuen Honda NSX, den Audi R8 V10 plus und den Porsche 911 Turbo S zur Brust.



"GRIP - Das Motormagazin" am 05. Februar 2017 um 18:00 Uhr bei RTL II



Über "GRIP - Das Motormagazin":



Seit acht Jahren und in über 300 Sendungen bietet "GRIP - Das Motormagazin" seinen Zuschauern sonntags bei RTL II kompetenten Motorjournalismus vereint mit Tests der Superlative. Mit viel Humor, einem hochwertigen Look und außergewöhnlichen Themen verbindet "GRIP" Unterhaltung rund um die Motorwelt mit Service für den Verbraucher. Moderator Matthias Malmedie und sein Team zeigen jede Woche die heißesten Auto-Trends, wagen rasante Versuche und geben kompetente Tipps.



OTS: RTL II newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6605 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6605.rss2



Pressekontakt: RTL II Programmkommunikation Hannes Gräbner 089 - 64185 6522 hannes.graebner@rtl2.de