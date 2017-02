BERLIN (dpa-AFX) - EU-Kommissar Günther Oettinger hat die europäischen Staats- und Regierungschefs zur Geschlossenheit aufgerufen und seinen Appell mit scharfer Kritik an US-Präsident Donald Trump verbunden. Dessen Regierungsstil sei unberechenbar und setze auf Spaltung, sagte der CDU-Politiker am Freitag im Deutschlandfunk.

Vor dem EU-Gipfel auf Malta riet Oettinger den Europäern, mit Trump Klartext zu reden und sich selbstbewusst zu zeigen: "Der europäische Binnenmarkt ist größer als der amerikanische Markt. Wir haben auch in vielen Sektoren eine leistungsfähigere Industrie, im Fahrzeugbau, in der Chemie, in der pharmazeutischen Industrie, im Maschinenbau, in der Elektrotechnik und in anderen Bereichen." Europa solle "zu allererst darauf achten, sein Spiel nicht zu akzeptieren. Sein Spiel lautet: Teile und herrsche, divide et impera."

Trump sei "nicht berechenbar und, ich glaube, auch nicht nachhaltig. Er ist sprunghaft", sagte der Haushaltskommissar der Europäischen Union (EU). "Und eines weiß ich: Investoren in Arbeitsplätze oder in Infrastruktur oder in Forschung und Innovation brauchen Berechenbarkeit, brauchen Planungssicherheit."

Die EU dürfe nicht hinnehmen, dass Trump weitere Mitgliedsstaaten zum Austritt ermuntere und den Euro schlecht mache. Zudem sei das US-Einreiseverbot für Bürger von sieben muslimisch geprägten Staaten "eine Diskriminierung (...), die mit unseren Werten nicht vereinbar ist", sagte Oettinger./ll/DP/fbr

