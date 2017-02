Aufgrund des Tarifstreits mit den Piloten hat die Lufthansa mehr als zwei Jahre lang keine Piloten mehr ausgebildet. Nun fangen wieder 23 Flugschüler an - sie sollen künftig bei einer Konzerntochter fliegen.

Die Lufthansa hat nach gut zwei Jahren Pause ihre Pilotenausbildung wieder aufgenommen. 23 junge Männer und Frauen haben ihren Kurs am Donnerstag nach dem neuen, konzernweit einheitlichen Ausbildungskonzept begonnen, teilte Lufthansa Aviation Training am Freitag in München mit. Sie sollen nach der knapp zweijährigen Ausbildung bei der Lufthansa-Tochter ...

