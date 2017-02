BERLIN (Dow Jones)--SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat kräftig gegen US-Präsident Donald Trump vom Leder gezogen. Im Gespräch mit dem Nachrichtenmagazin Spiegel bezeichnete er Trump als "hochgradig demokratiegefährdend". Der US-Präsident "spielt mit der Sicherheit der westlichen Welt", sagt der designierte SPD-Chef. "Was die US-Regierung gerade beginnt, ist ein Kulturkampf."

Das Einreiseverbot gegen sieben vorwiegend muslimische Staaten nennt Schulz "unerträglich". Leider habe das einst tolerante Einwanderungsland USA nun "einen Präsidenten, der im kleinsten Karo Politik macht".

Er rief Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zu einer deutlichen Distanzierung gegenüber Washington auf. Merkel dürfe "nicht schweigen zu Handlungen, die wir nicht akzeptieren können". Wenn Trump mit der Abrissbirne durch unsere Werteordnung laufe, müsse man klar sagen: "Das ist nicht unsere Politik." Merkels Herausforderer versprach, niemals einen so brutal-aggressiven Wahlkampf wie in den USA führen zu wollen.

Schulz kritisierte in dem Interview zudem CSU-Chef Seehofer, der lobend erwähnt hat, dass Trump seine Wahlversprechen umgehend umsetze. "Das hat mich sehr erstaunt. Wenn wir, wie Horst Seehofer, nicht mehr die Handlungen von Menschen in der Sache bewerten, sondern nur noch die Form, dann gehen wir gefährlichen Zeiten entgegen", so Schulz.

Der SPD-Spitzenmann erlebt derzeit in den Umfragen einen Höhenflug. Im aktuellen ARD-Deutschlandtrend legte seine Partei um 8 Prozentpunkte auf 28 Prozent zu. Dies ist in der sogenannten Sonntagsfrage der beste Wert, der für die SPD in der Legislaturperiode gemessen wurde. In der Direktwahlfrage legte Martin Schulz ebenfalls kräftig zu. Wenn man den Bundeskanzler direkt wählen könnte, würden sich demnach 50 Prozent für den SPD-Mann entscheiden (plus 9 Prozentpunkte im Vergleich zu Ende Januar). 34 Prozent würden Angela Merkel wählen (minus 7 Prozentpunkte).

