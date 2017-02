Der Industriekonzern Toshiba zieht sich aus dem Atomgeschäft in Großbritannien zurück. Die geplante Investition sei finanziell nicht tragbar. Auch der französische Energiekonzern Engie zieht sich aus dem Geschäft zurück.

