Der Gesundheitssektor ist einer der defensivsten Bereiche, die es gibt. Immerhin ist es eine unserer wichtigsten Prioritäten, gesund zu bleiben. Wenn wir einen Blick in die Zukunft wagen, dann wird sich der globale Gesundheitsmarkt in den kommenden Jahren aber deutlichen Veränderungen unterwerfen müssen. Die Weltbevölkerung steigt und der Anteil an älteren Mitbürgern, die Gesundheitsleistungen brauchen, wird sich wahrscheinlich auch erhöhen. Aber bedeutet das auch, dass es ein guter Bereich zum Investieren ist?

Bevölkerungswachstum

Zwischen heute und 2050 wird sich die Weltbevölkerung wahrscheinlich von etwa 7,2 auf 9,7 Milliarden Menschen erhöhen. Das ist ein Anstieg um etwa ein Drittel und wird wohl ...

Den vollständigen Artikel lesen ...