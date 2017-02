Man mochte es nicht, das schwache Jahresergebnis der Deutsche Bank. Die Aktie (ISIN DE0005140008) rutschte daraufhin am Donnerstag kräftig ab. Aber nicht so weit, als dass der Aufwärtstrend gefährdet worden wäre. Es gelang sogar, sie vom Tagestief wegzuziehen und dadurch die 20-Tage-Linie knapp zu halten. Und heute wird es sogar besser, denn das kleine, heute zu verzeichnende Plus ist in Wirklichkeit ein großes. Grund:

Mehrere Analysten haben ihre Kursziele für die Aktie umgehend heruntergenommen. J.P. Morgan von 16 auf 15 mit neutraler Empfehlung, Citigroup von 17,50 auf 16 Euro mit der Einstufung "verkaufen". Dass es trotz dieser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...