Datum der Anmeldung:

30.01.2017



Aktenzeichen:

B9-33/17



Unternehmen:

Textron lnc., Providence, USA Erwerb aller Aktien an und alleiniger Kontrolle über Arctic Cat Inc., Minneapolis, USA



Produktmärkte:

All Terrain Vehicles (ATVs Quads Side-by-Sides)



Bundesländer/Unternehmenssitz:

-