Berlin (ots) - Aufgrund der Live-Sondersendung zur gemeinsamen Pressekonferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel und dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan am gestrigen Donnerstag, wird die Erstausstrahlung des N24-Talks "Studio Friedman" auf heute um 17.15 Uhr verschoben.



Das Thema bleibt unverändert: "Steigende Mieten, Wohnungsnot - Versagt die Mietpreisbremse?". Die Mieten in deutschen Großstädten explodieren und Wohnen wird immer teurer. Viele Bürger können sich derart hohe Wohnkosten nicht leisten. Die SPD fordert eine Verschärfung der Mietpreisbremse, um einen gerechteren Wohnungsmarkt zu schaffen. Ist das die erhoffte Lösung im Kampf gegen den Mietwucher oder bewirkt die Mietpreisbremse das genaue Gegenteil, wie Vermieter und Hausbesitzer bereits kritisieren? Und durch welche Maßnahmen soll Wohnen zukünftig bezahlbar bleiben?



Darüber diskutiert Michel Friedman mit Kai Warnecke, Präsident von Haus & Grund, und mit Klaus Mindrup, Mitglied im Umwelt- und Bauausschuss von der SPD.



"Studio Friedman" - heute um 17.15 Uhr auf N24.



Die komplette Sendung im Internet unter: www.welt.de/studiofriedman



