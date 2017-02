Von Markus Fugmann

Der wohl entscheidende Grund, warum Donald Trump die Wahl gewonnen hat, dürfte in der Diskrepanz zwischen offiziellen Daten und der ökonomischen Realität in den USA liegen. Während die offiziellen Statistiken glauben machen wollen, es herrsche Vollbeschäftigung, sieht die Realität am US-Arbeitsmarkt anders aus: zwar gibt es viele Stellen, aber die Bezahlung bei diesen Stellen hat sich in den letzten Jahren bzw. Jahrzehnten mit dem Niedergang weiter Teile der US-Industrie verschlechtert: liegt der Durchschnittslohn bei einem Industriejob bei ca. 60.000 Dollar pro Jahr, sind es bei einem durchschnittlichen Job im Dienstleistungssektor nur 32.000 Dollar pro Jahr.

Millionen von Menschen haben in den letzten Jahren, so könnte man es herunter brechen, die 60.000 Dollar gegen die 32.000 Dollar eingetauscht - obwohl sie damals wie heute einen Vollzeitjob haben. Und der Trend geht weiter zum Dienstleistungsjob, das hat einmal mehr der ADP-Arbeitsmarktbericht am Mittwoch gezeigt: dort wurden 201.000 neue Stellen im Dienstleistungssektor geschaffen, aber nur 46.000 im produzierenden Gewerbe.

Genau auf diesen Widerspruch zwischen offiziellen Daten und der gelebten Realität von Millionen Amerikaner hat Donald Trump im Wahlkampf immer wieder hingewiesen - und hatte damit Erfolg. Was Trump daher will und versprochen hat, ist nicht weniger als die Wiederauferstehung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...