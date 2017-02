Die Papiere unseres Turnaround-Tipps CombiMatrix (WKN: A2AD52) verteuerten sich gestern weiter, erreichten in der Spitze ein Tageshoch von 4,10 USD. SD-Leser lagen damit auch hier bereits über 50% vorne. Bei Paion (WKN: A0B65S) und Evotec (WKN: 566480) geht hingegen erstmal nicht mehr viel. Dafür machen sich an der Nasdaq weitere SD-Tipps bereit für den großen Breakout.

Die kommende Berichtssaison rückt näher und damit einhergehend bahnen sich größere Ausbruchsszenarien bei einigen unserer Biotech-Favoriten an. CombiMatrix konnte in den letzten Wochen bereites ordentlich vorlegen und gestern erstmals seit über einem halben Jahr wieder die Marke von 4 USD knacken. Wir hatten Ihnen den heißen Turnaround-Kandidaten Anfang Dezember als Super-Schnäppchen zu Kursen um 2,50 USD vorgestellt. Der Aufwärtstrend ist hier voll intakt. Kleinere Gewinnmitnahmen können nicht schaden, doch bleibt die Aktie extrem unterbewertet, sofern das Unternehmen seine Jahresziele erreicht. Zudem könnte CombiMatrix jederzeit mit einer positiven Überraschung im Zuge der Prüfung strategischer Alternativen aufwarten.

Weitere Kursgewinne mit Ansage

Ebenso wie CombiMatrix dürfte auch Nivalis Therapeutics (WKN: A14VAJ) noch im laufenden Monat Februar über das abgelaufene Geschäftsjahr berichten. Während die Zahlen an sich keine Überraschungen parat halten werden, darf mit neuen Aussagen zu einer voraussichtlich anstehenden Merger-Transaktion gerechnet werden. Wir erwarten die offizielle Bekanntgabe eines entsprechenden Stock Exchange Agreements bis spätestens März. Infolgedessen könnte die Marktkapitalisierung deutlich über den voraussichtlichen Nettocash-Wert zum Transaktionszeitpunkt (erwartet im 3. Quartal) von 45-47 Millionen USD ansteigen. Bei einer Bewertung von derzeit rund 35 Millionen USD sehen wir hier mittelfristig so gut wie kein Risiko. Kurse über 3 USD sind in den nächsten Wochen realistisch.

