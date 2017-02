Oberursel - In den kommenden Wochen sollte mit der Inflation ein weiteres Thema die öffentliche Debatte und die Entwicklung an den Rentenmärkten bestimmen, so die Experten der Alte Leipziger Trust.Hier stelle sich die Frage, ob der Anstieg anhalte oder eher kurzfristiger Natur sei und in erster Linie auf technischen Faktoren und dem jüngsten Anstieg der Ölpreise beruhe.

