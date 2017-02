Von Michael Denzin

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit voller Fahrt in die Berichtssaison geht es in der kommenden Woche an Europas Börsen. Die Vorzeichen für eine positive Reaktion auf die Quartalsdaten sind gut. Denn mental scheint sich bei den Investoren ein fundamentaler Wechsel vollzogen zu haben. Die Zeit der "Hurra-Investments" in den USA geht zu Ende, nun wird dort kritischer auf das hohe Kursniveau geblickt. Umgekehrt unterstreichen immer mehr Analysten, um wieviel attraktiver Investments in Europa gegenüber den USA nun erscheinen.

Als Auslöser wird eine gewisse Ernüchterung gegenüber dem neuen US-Präsidenten Donald Trump angeführt. Die marktbreiten Käufe in US-Aktien aufgrund undifferenzierter Infrastruktur-Fantasien werden nun konkreter hinterfragt. Der Präsident dürfte zu einem Teil dazu mit seiner dekret-orientierten Politik selbst beigetragen haben. So sprechen die Analysten von Bank of America-Merrill Lynch (BoA-ML) schon von einer gewissen "Trump-Ermüdung" an den Märkten.

Kapital kommt nach Europa zurück

Erste Anzeichen, dass dies nun auch zu einer Neuausrichtung der Kapitalflüsse führt, gibt es bereits. So berichten die Analysten von BoA-ML von ersten Nettozuflüssen nach Europa. Mit rund 0,7 Milliarden Dollar nähmen sie sich in der abgelaufenen Woche noch relativ bescheiden aus, seien aber immerhin endlich ein Plus. Denn seit der Wahl des neuen US-Präsidenten habe es einen kräftigen Mittelabzug gegeben.

Da ein "Trump Flow Revearsal", also eine komplette Umkehr der Kapitalflüsse nach Analystenangaben noch nicht zu erkennen ist, besteht hier für Anleger in Europa eine große Chance: Sie könnten gleich zu Beginn einer solchen Bewegung investiert sein.

Auch die Analysten der Credit Suisse (CS) sind von dieser Bewegung überzeugt. Sie sehen Europas Aktien mittlerweile als ihr Top-Overweight-Investment an und haben vergangene Woche das Kursziel für den Euro-Stoxx-50 nach oben genommen. Es habe Anzeichen einer "signifikanten Kapitulation" gegenüber Europas Aktien mit entsprechenden Mittelabflüssen gegeben. Die Stimmung gegenüber Europas Aktien sei die negativste seit Beginn ihrer Kundenumfrage im Jahr 2012 gewesen.

Europas Aktien sind billig gegenüber USA

Das dieser Stimmung folgende Desinteresse an Europa habe das 12-Monats-KGV der Aktien mittlerweile auf einen 19-prozentigen Discount zur US-Bewertung gedrückt. Gleichzeitig liege aber das Gewinnmomentum von Europas Unternehmen in der Nähe eines 5-Jahres-Hochs. Gleichzeitig sehen die CS-Analysten kein Problem in der Rückkehr der Inflation: Europa habe den US-Markt in 70 Prozent aller Fälle outperformt, wenn die Renditen der Bundesanleihen gestiegen seien, unterstreichen sie.

Einige Fondsmanager wie Philip Dicken, Leiter des Bereiches europäische Aktien beim Fondsverwalter Columbia Threadneedle, haben dies bereits erkannt und raten daher, in Europa einzusteigen. "Die auf die anstehenden politischen Ereignisse zurückzuführende Risikoaversion hat am europäischen Aktienmarkt zu stärkeren Mittelabflüssen geführt, so dass dieser nun insbesondere gegenüber dem US-Aktienmarkt einen deutlichen Abschlag aufweist", sagt Dicken. So liege die Dividendenrendite im Schnitt bei rund 3,5 Prozent und bei vielen qualitativ hochwertigen Titeln sogar noch viel höher.

Berichtssaison in Europa darf nicht enttäuschen

Sollten noch mehr Anleger bei ihrem Blick auf Europa positiver werden, könnte sich die Underperformance von DAX und Euro-Stoxx-50 gegen den US-Hauptindex S&P-500 vielleicht bald ins Gegenteil verkehren. Wichtig ist allerdings, dass die Berichtssaison Anlegern keine Knüppel zwischen die Beine wirft. Sie startet kommende Woche voll durch: So legen im DAX mit Commerzbank, Lufthansa, Thyssenkrupp und Munich Re Unternehmen aus ganz unterschiedlichen Branchen ihre Zahlen vor.

Überraschungen im Stil einer Siemens werden von Analysten nicht erwartet, wohl aber solide Zahlenwerke. Ähnliches gilt für die Blue Chips in Europa; dort berichten unter anderem BP, Sanofi, Arcelormittal, Renault, Societe Generale und L'Oreal. Bei den Konjunkturdaten stehen die Einkaufsmanager in China im Fokus sowie die US-Handelsbilanz.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/ros

(END) Dow Jones Newswires

February 03, 2017 06:56 ET (11:56 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.