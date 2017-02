FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Investmentbank Equinet hat Deutsche Bank nach der Einigung mit dem US-Justizministerium sowie dem Vergleich im russischen Geldwäsche-Skandal von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Das Kursziel hob Analyst Philipp Häßler in einer Studie vom Freitag von 13 auf 22 Euro an. Das Schlimmste dürfte nun überstanden sein, so der Experte. Im ersten Quartal rechnet er mit starken Ergebnissen. Die extrem negative Stimmung dürfte im Laufe der kommenden Quartale abflauen./ag/mis

ISIN DE0005140008

AXC0120 2017-02-03/13:35