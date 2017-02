Von Manuel Priego-Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Bei einem zurückhaltenden Geschäft halten Europas Börsen am Freitagmittag an den Gewinnen fest. Die Anleger warten auf das Highlight des Tages, die Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts für Januar. Im Anschluss wird noch der ISM-Index für das Nicht-Verarbeitende Gewerbe veröffentlicht. Der DAX gewinnt 0,2 Prozent auf 11.656 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es kräftiger um 0,6 Prozent auf 3.274 Punkte nach oben.

Von Dow Jones befragte Analysten erwarten, dass die US-Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft im Januar um 174.000 Stellen gegenüber dem Vormonat gestiegen ist. Nachdem bereits der ADP-Arbeitsmarktbericht am Mittwoch positiv überraschte, sind die Erwartungen hoch. Ein höherer Stellenaufbau dürfte vor allem für den Dollar positiv wirken. Daneben wird auf die Entwicklung der durchschnittlichen Stundenlöhne geschaut. Sie sind ein wichtiger Indikator für die US-Notenbank. Hier wird mit einem Anstieg um 0,3 Prozent gerechnet.

Nachgebender Caixin drückt auf Rohstoffwerte

Rohstoffwerte sind mit einem Minus von 2,1 Prozent der klare Verlierer unter den Branchenindizes. Ein etwas schwächerer Caixin-Einkaufsmanager-Index belastet genau wie eine Verschärfung der Geldpolitik durch die chinesische Notenbank. Der Index sank im Januar auf 51 nach zuvor 51,9 Punkte. Ökonomen hatten nur mit einer marginalen Abschwächung auf 51,8 Punkte gerechnet. Rio Tinto verlieren 2,7 Prozent, BHP Billiton 2,5 Prozent und Glencore 3,4 Prozent.

Bankenaktien erholen sich dagegen von ihren Verlusten am Vortag und legen um 0,7 Prozent zu. Hier könnte es im Tagesverlauf zu weiteren Bewegungen kommen, weil US-Präsident Donald Trump ein Dekret zur Abschwächung des Dodd-Frank-Act unterzeichnen wird - des nach der Finanzkrise erlassenen Gesetzes zur schärferen Regulierung der US-Banken. Erst vor zwei Wochen hatte Fed-Chefin Janet Yellen erklärt, die regulatorischen Änderungen nach dem Dodd-Frank-Act zur Bankenregulierung seien unumstößlich.

In Madrid gewinnen Caixabank 1,8 Prozent. Hier wirken die Zahlen vom Vortag weiter positiv nach. Banco Popular fallen um 5,3 Prozent zurück. "Die Zahlen sind desaströs" so ein Händler. Der 2016er Verlust in Höhe von 3,5 Milliarden Euro liege nur knapp unterhalb der Marktkapitalisierung der spanischen Bank. Für Telecom Italia geht es um 3,6 Prozent nach oben. Hier hoffen Anleger auf gute Quartalszahlen, die im Tagesverlauf vorgelegt werden sollen.

Michelin will die Preise erhöhen

Der Kurs von Michelin steigt um 2,7 Prozent. Der Reifenhersteller hatte angekündigt, seine Preise im Ersatzreifengeschäft in Europa erhöhen zu wollen. Grund hierfür seien gestiegene Kosten bei Rohstoffen - insbesondere für Kautschuk, Butadien sowie für Öl. Michelin hatte bereits zu Beginn der Woche Preissteigerungen in Nordamerika angekündigt. Im DAX springen Continental um 4 Prozent nach oben auf 193,95 Euro. Goldman Sachs hat die Aktie auf "Kaufen" hochgestuft und sieht ein Kursziel von 219 Euro.

Ryanair steigen nach Vorlage der Verkehrszahlen für Januar um 1,4 Prozent. "Zum ersten Mal hat die Airline in einem Januar von einer Auslastung von 90 Prozent berichtet", sagt Stephen Furlong von Davy Research. Die hohe Auslastung sei den niedrigen Flugpreisen sowie dem Programm "Always Getting Better" geschuldet. Bei den Drittquartalszahlen von Ryanair am Montag werde die Fluglinie möglicherweise die Prognose für den Nettogewinn auf das obere Ende der von 1,3 bis 1,35 Milliarden Euro reichenden Spanne konkretisieren, sagt der Analyst.

Metro-Zahlen enttäuschen

Metro im MDAX fallen dagegen 3,2 Prozent nach Vorlage der Quartalszahlen. Die Ziele für das laufende Geschäftsjahr hat Metro zwar bekräftigt, der operative Gewinn ist aber leicht unter der Konsensprognose ausgefallen. Im TecDAX legen Compugroup Medical um 1,7 Prozent zu. Das Unternehmen hat dank guter Geschäfte mit Apothekensoftware im Schlussquartal deutlich zugelegt und die Markterwartungen knapp übertroffen. Zudem erwartet Compugroup im neuen Jahr deutliche Zuwächse.

Im SDAX gibt es zum Wochenschluss noch einen Wechsel. Für Braas Monier kommt die Aktie von bet-at-home in den Index. Der Sportwettenanbieter hatte erst in der Vorwoche einen überzeugenden Gewinn gemeldet. bet-at-home gewinnen 1,8 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.273,65 0,62 20,04 -0,51 Stoxx-50 3.009,78 0,88 26,13 -0,03 DAX 11.655,78 0,24 27,83 1,52 MDAX 22.643,35 0,10 21,95 2,05 TecDAX 1.851,42 -0,34 -6,36 2,19 SDAX 9.823,05 -0,17 -16,61 3,19 FTSE 7.175,96 0,49 35,21 0,46 CAC 4.833,51 0,82 39,22 -0,59 Bund-Future 162,17 -0,10 -1,2 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:27 Do, 17:25 % YTD EUR/USD 1,0731 -0,25% 1,0758 1,0798 +2,0% EUR/JPY 121,4429 -0,17% 121,6445 121,61 -2,0% EUR/CHF 1,0699 +0,12% 1,0686 1,0687 -0,1% EUR/GBP 0,8593 +0,06% 0,8591 1,1610 +0,8% USD/JPY 113,16 +0,09% 113,06 112,63 -3,2% GBP/USD 1,2489 -0,27% 1,2523 1,2536 +1,2% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,80 53,54 +0,5% 0,26 -1,6% Brent/ICE 56,86 56,56 +0,5% 0,30 -1,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.212,15 1.215,90 -0,3% -3,76 +5,3% Silber (Spot) 17,31 17,49 -1,0% -0,18 +8,7% Platin (Spot) 991,60 1.000,00 -0,8% -8,40 +9,7% Kupfer-Future 2,66 2,69 -0,8% -0,02 +6,3% ===

