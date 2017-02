Baden-Baden (ots) - Samstag, 04. Februar 2017 (Woche 6)/03.02.2017



Geänderten Programmablauf beachten!



02.15 (VPS 01.50) Der Liebling des Himmels Spielfilm Deutschland 2015 Erstsendung: 18.09.2015 in Das Erste



03.45 (VPS 03.20) Die Eltern der Braut Spielfilm Deutschland 2003 Erstsendung: 02.05.2003 in Das Erste Autor: Mónica Simon



05.15 Eisenbahn-Romantik



Die Lorenbahn zu den Halligen Erstsendung: 14.04.2016 in SWR



05.25 (VPS 05.20) Meine Traumreise auf die Hallig (WH) Von der Großstadt in die Wildnis



(bis 06.00 - weiter wie mitgeteilt)



Montag, 06. Februar 2017 (Woche 6)/03.02.2017



Geänderten Programmablauf beachten!



23.30 (VPS 23.29) Wer weiß denn sowas? mit Kai Pflaume Erstsendung: 31.08.2016 in Das Erste Folge 44



00.15 Paarduell



Wer schlägt Gesthuysen und Plasberg? Erstsendung: 02.08.2016 in Das Erste Moderation: Jörg Pilawa Folge 23



01.00 (VPS 23.30) Die Quiz-Helden - Wer kennt den Südwesten XXL (WH von SO) Erstsendung: 05.02.2017 in SWR/SR Moderation: Jens Hübschen Folge 2/2



01.45 (VPS 01.00) Wer weiss es? Erstsendung: 15.12.2010 in HR



02.30 (VPS 02.15) Dings vom Dach Die Rateshow um geheimnisvolle Gegenstände Erstsendung: 05.02.2017 in HR Moderation: Sven Lorig Rateteam: Hans J. Heist, Isabel Varell, Ruth Moschner, Bernd Stelter



03.15 (VPS 03.00) Stadt - Land - Quiz Erstsendung: 08.10.2016 in SWR RP



03.45 (VPS 03.30) Sag die Wahrheit (WH) Die SWR Rateshow Moderation: Michael Antwerpes Rateteam: Kim Fisher, Ursula Cantieni, Pierre M. Krause, Smudo Folge 441



04.15 (VPS 04.00) Die Montagsmaler Animateure gegen Marktschreier Erstsendung: 21.02.1994 in SWR/SR Moderation: Sigi Harreis Folge 180



04.45 (VPS 05.00) Ich trage einen großen Namen (WH von SO) Erstsendung: 11.03.2012 in SWR/SR Moderation: Wieland Backes Folge 470



05.15 BW+RP: Wer weiss es? (WH) Erstsendung: 15.12.2010 in HR



05.20 SR: aktueller bericht



(bis 06.00 - weiter wie mitgeteilt)



Dienstag, 07. Februar 2017 (Woche 6)/03.02.2017



20.15 Marktcheck



Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung mit folgenden Themen:



Outlet-Center - Billigware mit schlechter Qualität In Outlet-Centern erwarten viele Kunden Markenprodukte zum Schnäppchenpreis. "Marktcheck" überprüft die Qualität der Ware. Das Ergebnis ist erschreckend. Was sind Produkte aus den Outlets wert? "Marktcheck" deckt auf.



Risiko Palmfett - sind viele Lebensmittel krebserregend? Palmfett kann krebserregend und erbgutschädigend sein. Außerdem steht es wegen massiver Umweltschäden in den Anbauländern in der Kritik. Dennoch ist es in vielen Produkten enthalten. In Italien haben erste Lebensmittelhersteller begonnen, ohne Palmfett zu produzieren. Eine große Handelskette hat Lebensmittel, die Palmöl enthalten, aus den Regalen entfernt. Wie ist die Situation in Deutschland? "Marktcheck" klärt auf.



Im Test - feuchte Bodenwischtücher



Für das schnelle Reinigen kleiner Flächen greifen viele Verbraucher zu feuchten Wischtüchern. Wie reißfest sind sie, kommen aggressive Chemikalien zum Einsatz? "Marktcheck" testet fünf verschiedene Bodenwischtücher.



Krankenhaustagegeld - wenn die Versicherung nicht zahlt Eine Krankenhaustagegeldversicherung deckt Zusatzkosten eines Krankenhausaufenthalts. Die Versicherung eines "Marktcheck"-Zuschauers verweigerte jedoch die Zahlungen. Bei einem Arbeitsunfall müsse man nicht zahlen, so die Begründung. Wann zahlt eine Krankenhaustagegeldversicherung und was sollte man vor Vertragsabschluss beachten?



Grüner Star - das unterschätzte Risiko



Grüner Star, auch Glaukom genannt, ist die häufigste Ursache einer Erblindung. Die Krankheit entwickelt sich langsam und fast unbemerkt. Der Sehnerv wird dabei fortschreitend und irreparabel geschädigt. Rund fünf Millionen Deutsche leben mit einem Glaukomrisiko und wissen es nicht. Doch rechtzeitig erkannt, können Medikamente oder eine Operation das Augenlicht retten.



Studiogast - Gesundheitsexperte Dr. Lothar Zimmermann Der "Marktcheck"-Gesundheitsexperte klärt Fragen rund um das Thema Grüner und Grauer Star. Er erläutert, welche Therapien sinnvoll sind und welche Vorsorgeuntersuchung empfehlenswert ist. Außerdem gibt er Auskunft über die Risiken einer Augenoperation.



Tipp der Woche - Spannbetttuch schnell und einfach zusammenlegen Im Internet zeigt eine einfache Methode, wie man Spannbetttücher schnell und einfach zusammenlegen kann. "Marktcheck" probiert es aus.



"Marktcheck" Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck".



Donnerstag, 09. Februar 2017 (Woche 6)/03.02.2017



WH-Vermerk bitte streichen. Beitrag ist keine WH von MO!



04.20 SR: Smaragdseen und Goldfelder



Unterwegs in Westaustralien Erstsendung: 29.01.2006 in Das Erste



Samstag, 11. Februar 2017 (Woche 7)/03.02.2017



Korrigierten Titel für BW beachten!



18.45 BW: Närrische Wochen im Südwesten



Villingen - die fünfte Jahreszeit Erstsendung: 02.02.2017 in SWR/SR



Montag, 13. Februar 2017 (Woche 7)/03.02.2017



Geänderten Programmablauf beachten!



23.30 (VPS 23.29) Wer weiß denn sowas? mit Kai Pflaume Erstsendung: 01.09.2016 in Das Erste Folge 45



00.15 Paarduell



Wer schlägt Gesthuysen und Plasberg? Erstsendung: 03.08.2016 in Das Erste Moderation: Jörg Pilawa Folge 24



01.00 (VPS 23.30) Die Quiz-Helden - Wer kennt den Südwesten? (WH von SO) Erstsendung: 27.11.2016 in SWR/SR Moderation: Jens Hübschen Folge 28



01.45 (VPS 01.00) Wer weiss es? Erstsendung: 16.12.2010 in HR



02.30 (VPS 02.15) Dings vom Dach Die Rateshow um geheimnisvolle Gegenstände Erstsendung: 26.10.2014 in HR Moderation: Sven Lorig Rateteam: Bodo Bach, Sonya Kraus, Barbara Ruscher, Achim Winter



03.15 (VPS 03.00) Stadt - Land - Quiz Erstsendung: 24.09.2016 in SWR RP



03.45 (VPS 03.30) Sag die Wahrheit (WH) Die SWR Rateshow Moderation: Michael Antwerpes Rateteam: Kim Fisher, Ursula Cantieni, Pierre M. Krause, Smudo Folge 442



04.15 (VPS 04.00) Die Montagsmaler Echte Prinzen gegen Falsche Königinnen Erstsendung: 28.02.1994 in SWR/SR Moderation: Sigi Harreis Folge 181



04.45 (VPS 05.00) Ich trage einen großen Namen (WH von SO) Erstsendung: 12.02.2017 in SWR/SR Moderation: Wieland Backes



05.15 BW+RP: Wer weiss es? (WH) Erstsendung: 16.12.2010 in HR



05.20 SR: aktueller bericht



(bis 06.00 - weiter wie mitgeteilt)



Montag, 20. Februar 2017 (Woche 8)/03.02.2017



Geänderten Programmablauf beachten!



23.30 (VPS 23.29) Wer weiß denn sowas? mit Kai Pflaume Erstsendung: 02.09.2016 in Das Erste Folge 46



00.15 Paarduell



Wer schlägt Gesthuysen und Plasberg? Erstsendung: 04.08.2016 in Das Erste Moderation: Jörg Pilawa Folge 25



01.00 (VPS 23.30) Die Quiz-Helden - Wer kennt den Südwesten? Erstsendung: 08.01.2017 in SWR/SR Moderation: Jens Hübschen Folge 29



01.45 (VPS 01.00) Wer weiss es? Erstsendung: 17.12.2010 in HR



02.30 (VPS 02.15) Dings vom Dach Die Rateshow um geheimnisvolle Gegenstände Erstsendung: 26.07.2015 in HR Moderation: Sven Lorig Rateteam: Yared Dibaba, Susanne Pätzold, Ruth Moschner, Torben Hagenau



03.15 (VPS 03.00) Stadt - Land - Quiz Erstsendung: 05.11.2016 in SWR RP



03.45 (VPS 03.30) Sag die Wahrheit (WH) Die SWR Rateshow Moderation: Michael Antwerpes Rateteam: Kim Fisher, Ursula Cantieni, Pierre M. Krause, Smudo Folge 443



04.15 (VPS 04.00) Die Montagsmaler Schiff gegen Flugzeug Erstsendung: 07.03.1994 in SWR/SR Moderation: Sigi Harreis Folge 182



04.45 (VPS 05.00) Ich trage einen großen Namen (WH von SO) Erstsendung: 19.02.2017 in SWR/SR Moderation: Wieland Backes Folge 588



05.15 BW+RP: Wer weiss es? (WH) Erstsendung: 17.12.2010 in HR



05.20 SR: aktueller bericht



(bis 06.00 - weiter wie mitgeteilt)



Montag, 06. März 2017 (Woche 10)/03.02.2017



Geänderten Beitrag für RP beachten!



18.15 (VPS 18.13) RP: MENSCH LEUTE Die Aufmöblerin Vom Ladenhüter zum Traumhaus Erstsendung: 19.09.2016 in SWR



Montag, 06. März 2017 (Woche 10)/03.02.2017



Geänderten Programmablauf beachten!



23.30 (VPS 23.29) Wer weiß denn sowas? mit Kai Pflaume Erstsendung: 05.09.2016 in Das Erste Folge 47



00.15 Paarduell



Wer schlägt Gesthuysen und Plasberg? Erstsendung: 05.08.2016 in Das Erste Moderation: Jörg Pilawa Folge 25



01.00 (VPS 23.30) Die Quiz-Helden - Wer kennt den Südwesten? (WH von SO) Erstsendung: 05.03.2017 in SWR/SR Moderation: Jens Hübschen Folge 32



01.45 (VPS 01.00) Wer weiss es? Erstsendung: 20.12.2010 in HR



02.30 (VPS 02.15) Dings vom Dach Die Rateshow um geheimnisvolle Gegenstände Erstsendung: 27.09.2015 in HR Moderation: Sven Lorig Rateteam: Yared Dibaba, Susanne Pätzold, Ruth Moschner, Torben Hagenau



03.15 (VPS 03.00) Stadt - Land - Quiz Erstsendung: 12.11.2016 in SWR RP



03.45 (VPS 03.30) Sag die Wahrheit (WH) Die SWR Rateshow Moderation: Michael Antwerpes Rateteam: Kim Fisher, Ursula Cantieni, Pierre M. Krause, Smudo Folge 444



04.15 (VPS 04.00) Die Montagsmaler Zweirad gegen Auto Erstsendung: 14.03.1994 in SWR/SR Moderation: Sigi Harreis Folge 183



04.45 (VPS 05.00) Ich trage einen großen Namen (WH von SO) Erstsendung: 18.03.2012 in SWR/SR Moderation: Wieland Backes Folge 481



05.15 BW+RP: Wer weiss es? (WH) Erstsendung: 20.12.2010 in HR



05.20 SR: aktueller bericht



(bis 06.00 - weiter wie mitgeteilt)



Sonntag, 12. März 2017 (Woche 11)/03.02.2017



Geänderten Programmablauf beachten!



23.00 (VPS 22.58) Sketchup Lachen mit Beatrice Richter und Diether Krebs Erstsendung: 24.09.1984 in Das Erste



23.30 (VPS 23.45) Köberle kommt Die Zypressen von Avignon Fernsehserie Deutschland 1984 Erstsendung: 30.01.1984 in Das Erste Autor: Felix Huby und Hans-Ludwig Enderle



23.55 (VPS 00.10) Okay S.I.R. Einen für den anderen Fernsehserie Deutschland 1973 Erstsendung: 02.11.1973 in SWR



00.20 (VPS 00.35) Okay S.I.R. Das Gegenstück Fernsehserie Deutschland 1973 Erstsendung: 10.08.1973 in SWR



00.40 (VPS 01.00) Achtung Zoll Die missglückte Flucht Fernsehserie Deutschland 1980 Erstsendung: 27.10.1980 in Das Erste



01.05 (VPS 01.25) Cop & Co. Schneeweißchen und Rosenrot Fernsehserie Deutschland 1989 Erstsendung: 23.02.1990 in Das Erste



01.30 (VPS 01.50) Täter unbekannt Falschgeld Portugal 1924 Erstsendung: 15.11.2005 in SWR/SR



02.15 (VPS 02.35) Der Nachtkurier meldet.... Eine Jagd mit Pfiff Fernsehserie Deutschland 1965 Erstsendung: 16.10.1965 in SWR/SR



02.40 (VPS 03.00) Die Anwälte Selbstjustiz Fernsehserie Deutschland 2007 Erstsendung: 01.12.2008 in Das Erste



03.25 (VPS 03.45) Okay S.I.R. (WH) Einen für den anderen Fernsehserie Deutschland 1973 Erstsendung: 02.11.1973 in SWR



03.50 (VPS 04.10) Okay S.I.R. (WH) Das Gegenstück Fernsehserie Deutschland 1973 Erstsendung: 10.08.1973 in SWR



04.15 Achtung Zoll (WH) Die missglückte Flucht Fernsehserie Deutschland 1980 Erstsendung: 27.10.1980 in Das Erste



04.40 (VPS 04.35) Julia - eine ungewöhnliche Frau Blind Date



05.30 (VPS 05.25) Die Fallers - Die SWR Schwarzwaldserie (WH) Deutschland 2017 Zugebuttert Mit Wolfgang Hepp, Ursula Cantieni, Peter Schell u.a. Folge 926



(bis 06.00 - weiter wie mitgeteilt)



Montag, 13. März 2017 (Woche 11)/03.02.2017



Geänderten Programmablauf beachten!



23.30 (VPS 00.15) Wer weiß denn sowas? mit Kai Pflaume Erstsendung: 08.08.2016 in Das Erste Folge 32



00.15 (VPS 23.30) Die Quiz-Helden - Wer kennt den Südwesten? (WH von SO) Erstsendung: 12.03.2017 in SWR/SR Moderation: Jens Hübschen Folge 33



(bis 01.00 - weiter wie mitgeteilt)



Pressekontakt: Svenja Trautmann, Tel 07221/929-22285, svenja.trautmann@SWR.de



OTS: SWR - Südwestrundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7169 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7169.rss2