Seit Jahrzehnten dominiert das norddeutsche Holstein-Rind den Weltmarkt für Milchkühe. Doch es gibt Konkurrenz: Im scharfen Wettbewerb um den Export holt das süddeutsche Fleckvieh auf.

In Deutschlands Kuhställen tobt ein verborgener Konkurrenzkampf: Seit Jahrzehnten beherrscht das in Norddeutschland verbreitete Holstein-Rind den Weltmarkt für Milchkühe. Doch die Züchter in Süddeutschland und Österreich holen auf: Das im Süden verbreitete Fleckvieh hat sich zum internationalen Wettbewerber der Holsteins entwickelt. In der Nachkriegszeit gab die bayerische Durchschnittskuh nur halb so viel Milch wie ein norddeutsches Tier - doch inzwischen ist auch das Fleckvieh auf Hochleistung gezüchtet.

Die Hauptformen der zwei Rinderrassen sind leicht zu unterscheiden: Die schwarz-weiße Holstein-Kuh - im Fachjargon schwarz-bunt - kennt jedes Kind. Das zur Hälfte schwarze Fell inspirierte den 1979 gestorbenen Schriftsteller Arno Schmidt zum Titel seiner Erzählung "Kühe in Halbtrauer". Es gibt aber auch eine rot-bunte Ausprägung.

"Auf jeden Fall ist die Holsteinrasse die am häufigsten vorkommende Milchviehrasse der Welt und wird in praktisch allen Ländern zur Milchproduktion genutzt", sagt Jürgen Mohrenstecher vom Deutschen Holstein-Verband. Keine andere Rinderrasse gibt mehr Milch. Der Durchschnitt liegt derzeit bei knapp 9000 Litern im Jahr.

Die in der Regel hellbraun gefleckte Fleckviehkuh gibt im Schnitt über 1000 Liter weniger Milch im Jahr als eine Holstein. Doch anders als die für die Milchproduktion gezüchteten Holsteins ist das Fleckvieh eine "Zweinutzungsrasse" für Milch und Fleisch. "Der Schlachterlös für Fleckviehfleisch ...

