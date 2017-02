DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (13:15 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.279,30 +0,17% +1,93% Euro-Stoxx-50 3.273,91 +0,62% -0,50% Stoxx-50 3.010,35 +0,89% -0,01% DAX 11.657,80 +0,26% +1,54% FTSE 7.173,10 +0,45% +0,42% CAC 4.833,25 +0,81% -0,60% Nikkei-225 18.918,20 +0,02% -1,03% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 162,14 -13

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,72 53,54 +0,3% 0,18 -1,7% Brent/ICE 56,77 56,56 +0,4% 0,21 -1,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.211,79 1.215,90 -0,3% -4,11 +5,2% Silber (Spot) 17,32 17,49 -1,0% -0,17 +8,8% Platin (Spot) 988,50 1.000,00 -1,2% -11,50 +9,4% Kupfer-Future 2,66 2,69 -0,9% -0,02 +6,3%

AUSBLICK AKTIEN USA

Der US-Arbeitsmarktbericht für Januar dürfte am Freitag den entscheidenden Impuls für die Wall Street liefern. Nachdem überraschend starken ADP-Arbeitsmarktbericht für den privaten Sektor wird auch mit überzeugenden Daten für den Jahresauftakt am Arbeitsmarkt gerechnet. Es wird eine Zunahme der Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft von 174.000 Stellen erwartet. Daneben wird auch auf die Entwicklung der durchschnittlichen Stundenlöhne geschaut. Sie sind ein wichtiger Indikator für die US-Notenbank. Hier wird mit einem Anstieg um 0,3 Prozent gerechnet. Unter der Vielzahl der darüber hinaus auf der Agenda stehenden US-Daten dürfte wohl der ISM-Index für das Nicht-Verarbeitende Gewerbe noch einen stärkeren Impuls für den Markt liefern. Daneben steht auch die Berichtssaison weiterhin im Blickpunkt. Amazon ist zwar weiter kräftig gewachsen, allerdings nicht kräftig genug, um die hohen Analysten-Erwartungen zu erfüllen. Die Aktie des Online-Händlers fällt vorbörslich um 3,7 Prozent. Visa hat im ersten Geschäftsquartal von höheren Kreditkartenumsätzen profitiert. Jedoch auch die Übernahme von Visa Europe trug dazu bei, dass das Unternehmen den Gewinn stärker als vom Markt erwartet erhöhte. Die Titel legen um 3,5 Prozent zu.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:45 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Jahresergebnis, Turin

IT/Telecom Italia SpA (TI), Jahresergebnis, Rom

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Arbeitsmarktdaten Januar Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +174.000 gg Vm zuvor: +156.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 4,7% zuvor: 4,7% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,30% gg Vm zuvor: +0,39% gg Vm 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit Januar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 55,1 zuvor: 53,9 16:00 Auftragseingang Industrie Dezember PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: -2,4% gg Vm 16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar PROGNOSE: 57,0 Punkte zuvor: 57,2 Punkte

FINANZMÄRKTE EUROPA

Bei einem zurückhaltenden Geschäft halten Europas Börsen am Freitagmittag an den Gewinnen fest. Die Anleger warten auf das Highlight des Tages, die Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts für Januar. Im Anschluss wird noch der ISM-Index für das Nicht-Verarbeitende Gewerbe veröffentlicht. Rohstoffwerte sind mit einem Minus von 2,1 Prozent der Verlierer unter den Branchenindizes. Ein etwas schwächerer Caixin-Einkaufsmanager-Index belastet genau wie eine Verschärfung der Geldpolitik durch die chinesische Notenbank. Rio Tinto fallen um 2,7 Prozent, BHP Billiton um 2,5 Prozent und Glencore um 3,4 Prozent. Banken-Aktien erholen sich dagegen von ihren Verlusten am Vortag und legen um 0,7 Prozent zu. Hier könnte es im Tagesverlauf zu weiteren Bewegungen kommen, weil US-Präsident Donald Trump ein Dekret zur Abschwächung des Dodd-Frank-Act unterzeichnen wird - des nach der Finanzkrise erlassenen Gesetzes zur schärferen Regulierung der US-Banken. Michelin steigen um 2,7 Prozent. Der Reifenhersteller hatte angekündigt, seine Preise im Ersatzreifengeschäft in Europa erhöhen zu wollen. Grund hierfür seien gestiegene Kosten bei Rohstoffen. Im DAX springen Continental um 4 Prozent nach oben auf 193,95 Euro. Goldman Sachs hat die Aktie auf "Kaufen" hochgestuft und sieht ein Kursziel von 219 Euro. Metro fallen um 3,2 Prozent nach Vorlage der Quartalszahlen. Die Ziele für das laufende Geschäftsjahr hat Metro zwar bekräftigt, der operative Gewinn ist aber leicht unter der Konsensprognose ausgefallen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:27 Do, 17:25 % YTD EUR/USD 1,0733 -0,23% 1,0758 1,0798 +2,1% EUR/JPY 121,4389 -0,17% 121,6445 121,61 -2,0% EUR/CHF 1,0698 +0,11% 1,0686 1,0687 -0,1% EUR/GBP 0,8593 +0,07% 0,8591 1,1610 +0,8% USD/JPY 113,15 +0,08% 113,06 112,63 -3,2% GBP/USD 1,2491 -0,26% 1,2523 1,2536 +1,2%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Wie schon an den Vortagen ist auch am Freitag kein echtes Kaufinteresse an den Börsen in Südostasien und Australien zu beobachten gewesen. Zu der von US-Präsident Donald Trump heraufbeschworenen Verunsicherung gesellten sich nun schwache Konjunkturdaten aus China. "Jeder spricht nur noch über ein Thema (...). Die USA könnten von der Globalisierung abrücken", warnte IG-Marktstratege Chris Weston. Insofern bescheinigten Marktakteure insbesondere der Börse in Schanghai eine gewisse Robustheit, denn dort fielen die Kurse nach der langen feiertagsbedingten Pause nur mäßig. Der Caixin-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in China war im Januar stärker als erwartet gesunken. Auch die Subindizes für Neuaufträge, Beschäftigung und Lagerbestände schwächten sich ab, während es bei den Exporten aufwärts ging. Die im Verlauf abbröckelnden Gewinne in Tokio gingen einher mit Aktivitäten der Bank of Japan. Diese hatte im Zuge ihrer kontinuierlichen Anleihekäufe angeboten, für 450 Milliarden Yen Anleihen mit Laufzeiten von fünf bis zehn Jahren zu kaufen. Das lag zwar über der für Februar avisierten Summe von 410 Milliarden, habe aber bei einigen Akteuren, die offenbar noch mehr erwartet hatten, für Enttäuschung gesorgt, hieß es. Daraufhin stieg die Zehnjahresrendite auf 0,15 Prozent und damit über den von der BoJ verfolgten Zielwert von 0,1 Prozent und zugleich auf ein Einjahreshoch. Die Notenbank besserte daraufhin nach, in dem sie anbot, theoretisch unbegrenzt weitere Anleihen zu kaufen, diesmal aber zu festen Zinssätzen, um die Renditen wieder in den Zielbereich zu drücken. Im Ergebnis sank die Zehnjahresrendite wieder auf 0,095 Prozent. In Sydney belasteten Abgaben im Rohstoffsektor und bei großen Banken. Die Preise am Terminmarkt für Eisenerz, Stahl und andere Rohstoffe waren in China gesunken. In Tokio sprangen Sony 5,0 Prozent auf ein zwischenzeitliches 18-Monatshoch nach oben. Der Konzern will trotz einer Milliardenabschreibung auf das Film- und Fernsehstudiogeschäft im laufenden Geschäftsjahr profitabel bleiben.

CREDIT

Entspannt zeigt sich die Lage am europäischen Kreditmarkt am Freitag. Die Risikoprämien gegen den Ausfall von europäischen Staats- und Unternehmensanleihen (Credit Default Swaps; CDS) sinken in allen Segmenten. Angesichts der bislang überwiegend gut angelaufenen Berichtssaison der Unternehmen nimmt die Risikofreude wieder leicht zu, das Ausfallrisiko europäischer Anleihen wird also als geringer eingeschätzt.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

U-Boot-Großauftrag aus Berlin und Oslo geht an Thyssenkrupp

Die deutsche Industrie erhält einen Großauftrag der norwegischen Marine: Der Schiffshersteller Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) erhält den Auftrag zum Bau von vier U-Booten, wie die norwegische Verteidigungsministerin Ine Eriksen Soreide bekannt gab. Der deutsche Konzern setzte sich damit gegen den französischen Konkurrenten DCNS durch, der sich ebenfalls für den Auftrag beworben hatte.

FMC übernimmt australischen Tagesklinikbetreiber Cura

Der Dialysekonzern Fresenius Medical Care (FMC) übernimmt die Mehrheit an der Cura Croup, einem Betreiber von Tageskliniken in Australien. Die Transaktion werde mit einer Kombination aus Barmitteln und Fremdkapital finanziert, teilte der Konzern mit. Ein Kaufpreis wurde indes nicht genannt.

Metro vor Aufspaltung mit Ergebnisrückgang im 1. Quartal

Der Handelskonzern Metro hat im ersten Quartal operativ leicht weniger verdient als im Vorjahr. Das lag an einer schwächeren Ergebnisentwicklung der Großhandelssparte Cash & Carry. Vorstandsvorsitzender Olaf Koch sprach von einem "Transformationsquartal". Das Unternehmen steht kurz vor der Aufspaltung, die die Aktionäre am kommenden Montag absegnen sollen.

Bechtle steigert Umsatz um 9,3 Prozent auf über 3 Milliarden Euro

Der IT-Onlinehändler Bechtle ist 2016 kräftig gewachsen. Der Umsatz hat erstmals die 3-Milliarden-Euro-Marke überschritten und um 9,3 Prozent zugelegt. Impulse kamen dabei sowohl aus dem Geschäftssegment IT Systemhaus & Managed Services wie auch aus dem IT-E-Commerce.

Bosch und ENBW entwickeln Stromspeicher

Bosch und ENBW werden künftig bei Batterielösungen für den Energiemarkt kooperieren. In einem ersten Schritt wollen die beiden Unternehmen eine Projektgesellschaft gründen, die einen Stromspeicher entwickeln soll. Die Kartellbehörden müssen dem Vorhaben noch zustimmen.

Compugroup erfüllt Erwartungen und verspricht weiteres Wachstum

Compugroup Medical hat dank guter Geschäfte mit Apothekensoftware im Schlussquartal deutlich zugelegt und die Markterwartungen komfortabel erreicht. Nach Zuwächsen im abgelaufenen Gesamtjahr verspricht das eHealth-Unternehmen seinen Aktionären auch im neuen Jahr deutliche Zuwächse. Der Umsatz stieg im Quartal um 5 Prozent auf 154 Millionen Euro.

America Movil rutscht im vierten Quartal in die roten Zahlen

Der mexikanische Telekomkonzern America Movil hat im vierten Quartal trotz höherer Umsätze einen Verlust geschrieben. Der schwächere mexikanische Peso habe zwar die Einnahmen gesteigert, aber auch die Finanzierungskosten stark erhöht.

Zwei japanische Unternehmen investieren 500 Mio Euro in Areva

Der französische Atomkonzern Areva, der zurzeit von der französischen Regierung gerettet wird, erhält eine Finanzspritze von insgesamt 500 Millionen Euro aus Japan. Die beiden japanischen Unternehmen Japan Nuclear Fuel und Mitsubishi Heavy Industries erwerben eine Beteiligung von jeweils 5 Prozent an Areva, wie die Areva SE mitteilte. Im Gegenzug investieren sie jeweils 250 Millionen Euro in das angeschlagene Unternehmen.

Sharp zurück in den schwarzen Zahlen

Der Elektronikkonzern Sharp hat zum ersten Mal seit mehr als zwei Jahren wieder einen Gewinn eingefahren. Offensichtlich zahlen sich die vom neuen Besitzer eingeleiteten Restrukturierungsmaßnahmen inzwischen aus. Für das dritte Geschäftsquartal per Ende Dezember meldete Sharp einen Nettogewinn von 4,2 Milliarden Yen, umgerechnet rund 35 Millionen Euro.

Snapchat-Mutter Snap Inc beantragt Börsengang

Der Mutterkonzern des Messaging-Dienstes Snapchat hat den Schleier über seinem mit Spannung erwarteten Börsengang gelüftet. Ein erfolgreiches IPO könnte Snapchats Position als Konkurrent von Techriesen wie Facebook etablieren und das Unternehmen mit bis zu 25 Milliarden US-Dollar bewerten. Der geplante Aktienverkauf könnte bereits in der ersten Märzwoche stattfinden.

Uber-CEO Kalanick verlässt Trump-Beraterteam

Das Beratergremium des neuen US-Präsidenten muss ohne eine prominente Führungspersönlichkeit auskommen. Uber-Chef Travis Kalanick hat das Team von Donald Trump verlassen, wie aus einem Brief des Managers an die Mitarbeiter des US-Fahrdienstvermittlers hevorgeht. Seine Teilnahme an dem Gremium sei als Unterstützung für die Politik der neuen Regierung missverstanden worden, begründete Kalanick seine Entscheidung.

