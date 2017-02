Ob Lasso werfen, Ausritte durch echte Hollywood-Drehorte oder Marshmallows am Lagerfeuer rösten - Arizonas Guest Ranches lassen den Wilden Westen hautnah erleben, ohne dass dabei auf die Annehmlichkeiten eines Sterne-Resorts verzichtet werden muss. Guest Ranches bilden die perfekte Kombination aus Hotelurlaub mit Kinderbetreuung und einem authentischen Wild West Erlebnis für jede Preisklasse.

Der Reisetipp:

Ganz im Süden des Grand Canyon States liegt die Tombstone Monument Ranch im gleichnamigen und nur drei Meilen entfernten Örtchen Tombstone, wo 1881 am O.K. Corral die wohl berühmteste Schießerei des Wilden Westens stattfand. Um 14.30 Uhr standen sich niemand geringeres als Wyatt Earp mit seinen Brüdern sowie Doc Holliday den McLaurys und Clantons gegenüber. In nur 30 Sekunden fielen 30 Schüsse und drei der acht beteiligten Schützen ließen dabei ihr Leben. Die Gäste der Ranch werden aber nicht nur in die Zeit berüchtigter "Gunfights" zurückversetzt, sondern erfahren auch viel über die ersten Siedler, Goldgräber und Apachen, deren Land hier einst war. Mit ihrem Aussehen und ihrer Geschichte passt die Tombstone Monument Ranch perfekt in die Szenerie einer echten Grenzstadt des Wilden Westens. Jedem der 18 individuell gestalteten Zimmer liegt außerdem ein spezielles Western-Thema zu Grunde, nach dem der gesamte Raum dekoriert und gestaltet wurde.

Die Guest Ranch Cherry Creek Lodge bietet zum einen das rustikale Flair einer historischen Rinderfarm und zum anderen den modernen Komfort eines Luxushotels. Die ursprüngliche, wilde Natur hält außerdem die perfekten Bedingungen für zahlreiche Freizeitaktivitäten wie Reitausflüge, Wandern, Jagen, Fischen, Schießen und vieles mehr bereit. Aber auch die historischen Führungen sind empfehlenswert, denn die Geschichte der Ranch verbreitet Cowboyfeeling pur. Eine Fehde zwischen den Grahams und den Tewksburys führte zu zahlreichen Schießereien und auch zu einem Duell auf dem Gelände der Cherry Creek Lodge.

Nur 35 Minuten vom Tucson International Airport liegt die White Stallion Ranch in Tucson, die seit 50 Jahren von der True Familie geführt wird. Jeder Western-Fan, der hier auf dem Rücken eines Pferdes durch die Sonora Wüste reitet, wird den einen oder anderen Schauplatz berühmter Hollywood Western wiedererkennen, die hier einst gedreht wurden. Eine Übersicht aller Guest und Dude Ranches gibt es auf der Seite des Arizona Office of Tourism.

