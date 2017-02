Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Euroraum hält Anfang 2017 sein Wachstumstempo

Die Privatwirtschaft der Eurozone hat Anfang 2017 ihr Wachstumstempo halten können. Der von IHS Markit erhobene aggregierte Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden und nicht-verarbeitenden Gewerbes blieb in zweiter Veröffentlichung exakt auf den Vormonatsniveau von 54,4 Punkten, dem höchsten Stand seit fünfeinhalb Jahren. Stände von über 50 weisen auf Wirtschaftswachstum hin.

Deutsche Dienstleister büßen im Januar erneut an Dynamik ein

Die gewerblichen Dienstleister in Deutschland haben im Januar die zweite Wachstumsabschwächung in Folge verzeichnet. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicebereich sank auf 53,4 Punkte von 54,3 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut in einer zweiten Veröffentlichung berichtete. Im Rahmen des ersten Ausweises war ein Rückgang auf 53,2 Punkte berichtet worden.

Britische Dienstleister erleiden Rücksetzer

Die britischen Dienstleister haben im Januar einen Rückschlag erlitten. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den wichtigsten Sektor der britischen Wirtschaft fiel auf 54,5 Punkte von 56,2 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut berichtete. Das ist der erste Rückgang seit vier Monaten. Volkswirte hatten einen Indexstand von 55,8 Punkten prognostiziert.

Chinas Notenbank erhöht Zinsen am Geldmarkt

Die People's Bank of China (PBoC) hat die Zinssätze am Geldmarkt angehoben. Beobachter sahen darin eine Bestätigung, dass die Währungshüter einer strafferen Geldpolitik zuneigen, um einer Immobilienblase vorzubeugen und die langfristigen Finanzrisiken zu senken. Für die 14- und 28-tägigen Refinanzierungsgeschäfte wurden die Zinssätze um jeweils 0,1 Prozent erhöht.

Brexit: Viel zu tun und wenig Zeit

Großbritannien und die Europäische Union bringen sich gerade für die Brexit-Verhandlungen in Position. Dabei wird deutlich, dass ihre Positionen weit auseinander liegen. Ivan Rogers, bis zum vergangenen Monat der britische Botschafter in der EU, sagte diese Woche zu einem britischen Parlamentsausschuss, dass die Verhandlungen umfangreicher sein würden als alles was man mindestens seit dem Zweiten Weltkrieg erlebt habe. Und dafür haben die EU und das Königreich nur zwei Jahre Zeit.

EU-Gipfel einigt sich auf Strategie in libyscher Flüchtlingskrise

Die EU-Staats- und Regierungschefs haben sich bei ihrem Gipfel in Malta auf eine gemeinsame Strategie im Umgang mit der Flüchtlingskrise im zentralen Mittelmeer verständigt. Die 28 EU-Staaten vereinbarten zehn "Prioritäten" zur Unterstützung des nordafrikanischen Transitlandes Libyens, wie aus einer am Freitag veröffentlichten Erklärung hervorgeht. Kurzfristig aufgenommen wurde darin ein Verweis auf ein am Donnerstag geschlossenes Flüchtlingsabkommen zwischen Libyen und Italien.

Bundesregierung streitet über Griechenland-Hilfe - Bericht

Die Bundesregierung liegt bei der Griechenland-Rettung über Kreuz. In einem Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich Sigmar Gabriel (SPD) über den Kurs von Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) beschwert. Das Handelsblatt zitiert aus dem Schreiben. Mit "großen Sorgen" verfolge er die Diskussion um die laufende Überprüfung des griechischen Rettungsprogramms, schrieb Gabriel Anfang Januar noch in seiner Funktion als Wirtschaftsminister an Merkel.

Merkel: Türkei ist Vorbild für Flüchtlingsabkommen mit Libyen

Zur Eindämmung des Flüchtlingsstroms über das Mittelmeer will Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit Libyen ein ähnliches Abkommen schließen wie mit der Türkei. "Wir müssen es so machen wie mit der Türkei", sagte Merkel bei ihrer Ankunft auf dem EU-Gipfeltreffen in der maltesischen Hauptstadt Valletta. Es gehe darum, die Situation der Flüchtlinge in Libyen zu verbessern und gleichzeitig die illegale Flucht nach Europa zu verhindern.

Merkel reist nach Warschau und trifft PiS-Chef Kaczynski

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird nächsten Dienstag nach Polen reisen. Die Kanzlerin wird dort neben Ministerpräsidentin Beata Szydlo und Staatspräsident Andrzej Duda auch mit dem Vorsitzenden der PiS-Partei Jaroslaw Kaczynski zusammenkommen. Der Chef der rechtskonservativen PiS (Recht und Gerechtigkeit) gilt als eigentlicher Machthaber in Warschau.

Merkel empfängt Tibet-Aktivist Richard Gere

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird am kommenden Donnerstag den Hollywood-Start Richard Gere empfangen. Gere setzt sich seit Jahren für die Belange der Tibeter ein. Das Treffen dürfte in China für Verärgerung sorgen, just in dem Moment, da Merkel wegen der Politik von US-Präsident Donald Trump engere Bande zu Peking sucht.

SPD-Kanzlerkandidat Schulz teilt heftig gegen Trump aus

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat kräftig gegen US-Präsident Donald Trump vom Leder gezogen. Im Gespräch mit dem Nachrichtenmagazin Spiegel bezeichnete er Trump als "hochgradig demokratiegefährdend". Der US-Präsident "spielt mit der Sicherheit der westlichen Welt", sagt der designierte SPD-Chef. "Was die US-Regierung gerade beginnt, ist ein Kulturkampf."

Soldat schießt nahe Pariser Louvre-Museum auf Messer-Angreifer

Schüsse nahe des weltberühmten Pariser Louvre-Museums: Ein Soldat hat auf einen Mann geschossen, der ihn mit einem Messer angreifen wollte. Der Angreifer sei schwer verletzt worden, verlautete am Freitag aus Polizeikreisen. Die Umgebung des Museums wurde von der Polizei abgesperrt, wie Journalisten der Nachrichtenagentur AFP vor Ort berichteten.

Trump leitet Demontage des Dodd-Frank-Act ein

US-Präsident Donald Trump wird am Freitag ein Dekret zur Abschwächung des Dodd-Frank-Act unterzeichnen - des nach der Finanzkrise erlassenen Gesetzes zur Regulierung der US-Banken. "Amerikaner werden bessere Auswahlmöglichkeiten und Produkte haben, da wir die Banken nicht mehr jedes Jahr mit hunderten von Milliarden Dollar an Kosten für die Regulierung belasten werden", sagte Gary Cohn, der Trump als ranghöchster US-Wirtschaftsexperte berät, dem Wall Street Journal.

Russische Zentralbank lässt Leitzins bei 10,00%

Frankreich/Einkaufsmanagerindex Service Jan 54,1 (2. Veröff.)

Frankreich/Einkaufsmanagerindex Service Jan PROGNOSE: 53,9

Frankreich/Einkaufsmanagerindex Service Dez war 52,9

Italien/Einkaufsmanagerindex Service Jan 52,4

Italien/Einkaufsmanagerindex Service Jan PROGNOSE: 52,5

Italien/Einkaufsmanagerindex Service Dez bei 52,3

Italien/Verbraucherpreise Jan vorl. +0,2% gg Vm, +0,9% gg Vj

Italien/Verbraucherpreise Jan PROG: +0,2% gg Vm, +0,8% gg Vj

Eurozone/Einzelhandelsumsatz Dez -0,3% gg Vm, +1,1% gg Vj

Eurozone/Einzelhandelsumsatz Nov rev -0,6% gg Vm, +2,5% gg Vj

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

February 03, 2017 07:30 ET (12:30 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.