FMW-Redaktion

Da braucht sich was zusammen. Es könnte eine ganz krumme Nummer werden, so vermuten wir es zumindest. Also bitte alles unter Vorbehalt genießen, was Sie hier lesen! Aber böse Vorahnungen werden rund um das Thema HSH Nordbank gerne zur Realität! Aber erst mal zurück zum Anfang beziehungsweise zum Beginn "der Geschichte". Die EU-Kommission fordert bekanntlich, dass die HSH Nordbank spätestens 2018 an einen privaten Investor verkauft wird. Gelingt dies nicht, muss die HSH zwangsweise abgewickelt werden. Endlich Schluss mit diesem ewigen HSH-Drama, mag man da meinen. Aber dann würden die Geldlöcher, die jetzt rein buchhalterisch und optisch bei der HSH liegen, sofort und offen sichtbar auf die Eigentümer Hamburg und Schleswig-Holstein übergehen.

Die HSH Nordbank in Kiel, einer der beiden Sitze neben Hamburg. Foto: Arne List/Wikipedia (CC BY-SA 2.0)

Aber abgesehen davon tut sich jetzt noch ein ganz anderes Problem auf. Die deutsche Bankenaufsicht hat offensichtlich arge Bedenken, was im Fall einer zwangsweise Abwicklung der HSH passieren könnte. Wie die WiWo aus internen Papieren der Aufsicht erfahren hat, sind die Befürchtungen groß, dass bei einer Pleite und Abwicklung der HSH gravierende Folgen für die deutschen Sparkassen auftreten könnten. Zur Erklärung: Sparkassen und Landesbanken ...

Den vollständigen Artikel lesen ...