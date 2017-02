Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus vor Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Der Fokus liege auf dem operativen Ergebnis (Ebit), dem freien Barmittelzufluss und der Konzernprognose für 2017, schrieb Analystin Sandy Morris in einer Studie vom Freitag. Der Markt für Flugzeuge sei komplizierter geworden, was sie aber nicht sorge. So biete er auch eine größere Auswahl./ajx/tih

