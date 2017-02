Sie haben dieselben Probleme und dieselben Stärken: Sparkassen und Genossenschaftsbanken sollten mehr kooperieren - und womöglich sogar fusionieren, findet Reiner Brüggestrat, Chef der Hamburger Volksbank.

Mehr Kooperationen zwischen Sparkassen und Volksbanken sind möglich, meint Reiner Brüggestrat, Chef der Hamburger Volksbank - bis zu Fusionen zwischen den Kreditinstituten. "Wir müssen darüber nachdenken, ob das nicht im Sinne der Kunden wäre", sagte er auf der Handelsblatt Jahrestagung Zukunftsstrategien für Sparkassen und Landesbanken.

"Es gibt längst mehr Gemeinsamkeiten als Gegensätze", so Brüggestrat. Er sei der Überzeugung, dass es in 20 Jahren auch nur noch eine regionale Bank gebe könne. Das hieße, dass die öffentlich-rechtlich organisierten und die genossenschaftlichen Volks- und sowie Raiffeisenbanken sich zusammenschließen würden - trotz der unterschiedlichen Rechtsform und obwohl sie sich gegenseitig Konkurrenz machen.

Derzeit gibt es knapp 400 Sparkassen in Deutschland, sie werden von den Kommunen getragen, die quasi ihre Eigentümer sind. Die nahezu 1000 Volks- und Raiffeisenbanken gehören ihren Mitgliedern, die Anteile an der Genossenschaft gezeichnet haben. Daneben gehören die privaten Banken zum so genannten Drei-Säulen-System der deutschen Kreditwirtschaft.

Hintergrund von Brüggestrats Überlegung ist, dass die regionalen Kreditinstitute jeweils vor ganz ähnlichen Problemen stehen und gleichermaßen lokal verwurzelt sind. Die Minizinsen lasten auf ihren Geschäftsmodellen. Das Einsammeln von Einlagen und die Vergabe von Krediten lohnen sich weniger, die Zinsmarge schrumpft. Zugleich gilt die zunehmende Regulierung als Herausforderung. ...

