Nach dem Angriff eines Bewaffneten auf Soldaten am Louvre in Paris hat Bundesaußenminister Sigmar Gabriel Frankreich die Solidarität Deutschlands zugesichert. "Wir sind heilfroh, dass kein Schaden angerichtet werden konnte, weil die französischen Sicherheitskräfte so schnell reagiert haben", sagte Gabriel am Rande seiner USA-Reise am Freitag.

"Unsere französischen Freunde sind in den letzten Monaten oft schon das Opfer von terroristischen Anschlägen geworden. Wir stehen solidarisch an der Seite Frankreichs und werden im gemeinsamen Kampf gegen islamistischen Extremismus und Terrorismus nicht nachlassen." Bei dem Angriff erlitt ein Soldat leichte Verletzungen. Der Angreifer wurde niedergeschossen und schwer verletzt.

Frankreichs Ministerpräsident Bernard Cazeneuve sprach von einer Attacke mit "terroristischem Charakter". Die genauen Hintergründe sind noch unklar.