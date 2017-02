SAARBRÜCKEN/BERLIN (dpa-AFX) - Angesichts häufig schlechter Bezahlung in Sozialberufen fordert Arbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) einen "Pakt für anständige Löhne". So würden etwa Altenpfleger oder Erzieher chronisch schlecht bezahlt, sagte Nahles der "Saarbrücker Zeitung" (Samstag). "Das kann so nicht weiter gehen." Die Politik sieht sie dabei in der Rolle des Moderators zwischen Arbeitgebern und -nehmern. In einem nächsten Schritt könnten die Tarifparteien dann einen Sozialtarifvertrag etwa für die Altenpflege aushandeln, der für die gesamte Branche gelte./and/DP/stb

