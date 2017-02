Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Steinheim (pta021/03.02.2017/14:10) - Die Kremlin AG ist unter HRB 84233 im

Handelsregister des Amtsgericht Hamburg eingetragen.



Zum neuen, einzelvertretungsberechtigten Vorstand der Kremlin AG, wurde Herr

Georg Engels im Anschluss an die außerordentliche Hauptversammlung vom

18.11.2016 vom neu gewählten Aufsichtsrat bestellt. Herr Hans-Hermann Mindermann

ist seit dem 19.11.2016 nicht mehr Vorstand der Kremlin AG.



Wie wir soeben erfahren haben wurde der ehemalige Vorstand, Herr Hans-Hermann

Mindermann am 02.02.2017 als weiterer Vorstand in das Handelsregister

eingetragen.



Wir gehen zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass es sich hierbei um einen

Eintragungsfehler seitens des Amtsgericht Hamburg handelt.



Das Amtsgericht Hamburg wurde bereits auf diesen Fehler, mit der Bitte um

Behebung, hingewiesen.



(Ende)



Aussender: KREMLIN AG

Adresse: Hochfeldweg 21, 89555 Steinheim

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Georg Engels

Tel.: +49 7329 2512005

E-Mail: info@kremlin-aktie.de

Website: www.kremlin-aktie.de



ISIN(s): DE000A1PHFR2 (Aktie)

Börsen: Regulierter Markt in Hamburg; Freiverkehr in München; Freiverkehr in

Berlin



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1486127400970



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und

Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv:

http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender

verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresFebruary 03, 2017 08:10 ET (13:10 GMT)