Oberursel - Das Vermögen des AL Trust Aktien Deutschland (ISIN DE0008471608/ WKN 847160) besteht überwiegend aus deutschen Spitzen-Aktien, den so genannten Blue Chips, so die Experten der Alte Leipziger Trust.Dies seien die bekanntesten und umsatzstärksten, im Deutschen Aktienindex (DAX 30) zusammengefassten Aktien. Weiterhin würden Aktien mittelgroßer deutscher oder überwiegend in Deutschland tätiger Unternehmen aus der zweiten Reihe, dem MDAX, beigemischt. Entsprechend der erwarteten Marktlage würden bestimmte Branchen gegenüber den genannten Indices über- bzw. untergewichtet.

