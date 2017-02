Zürich - TUI Suisse eröffnet Ende September seine 67. Filiale in der neuen Mall of Switzerland in Ebikon. Das neue TUI ReiseCenter wird nach dem internationalen Shop-Konzept als Concept Store eröffnet und unterstützt damit die on- und offline Verknüpfung in der Reiseberatung.

Mit Touch-Screen und iPad wird eine ganz neue Art von Reiseberatung bislang in zehn TUI ReiseCentern angeboten. Der neuste Zuwachs in Ebikon wird der 67. TUI Shop in der Schweiz und ...

