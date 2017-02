Die britische Investmentbank Barclays hat Ford von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 13 auf 15 US-Dollar angehoben. Analyst Brian Johnson verwies in einer Branchenstudie vom Freitag auf die von US-Präsident Donald Trump geplanten Einfuhrzölle. Diese würden dem US-Autobauer einen Wettbewerbsvorteil verschaffen, der am Markt immer noch deutlich unterschätzt werde und der Aktie Auftrieb geben sollte. Denn die Produktion von Ford sei stärker in den USA verankert als die der heimischen Konkurrenten./gl/ajx

