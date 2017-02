WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Löhne und Gehälter im Januar verhältnismäßig schwach gestiegen. Wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte, legten die durchschnittlichen Stundenlöhne zum Vormonat um 0,1 Prozent zu. Volkswirte hatten einen Anstieg um 0,3 Prozent erwartet. Zudem wurde der Zuwachs im Vormonat von 0,4 auf 0,2 Prozent korrigiert.

Im Jahresvergleich stiegen die Löhne im Januar um 2,5 Prozent. Auch das lag unter den Markterwartungen von 2,7 Prozent. Im Dezember hatten sich die Löhne um korrigiert 2,8 (zunächst 2,9) Prozent erhöht. Die Lohnentwicklung spielt eine große Rolle für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed./bgf/jsl/stk

