Von Giovanni Legorano

MAILAND (Dow Jones)--Intesa Sanpaolo hat sowohl im vierten Quartal als auch im Gesamtjahr mehr verdient als in der Vergleichszeit. Die Bank bestätigte am Freitag, dass sie für das abgelaufene Jahr 3 Milliarden Euro an die Aktionäre in Form von Dividenden ausschütten werde.

Im Schlussquartal kletterte das Nettoergebnis auf 776 Millionen von 13 Millionen Euro im Vorjahr. 2015 musste die Bank in einen Fonds zur Rettung von vier kleineren Wettbewerbern einzahlen. Dies belastete seinerzeit das Ergebnis. Ohne den Sonderaufwand für den Fonds sowie ohne weitere Einmalposten betrage der Gewinn im vierten Quartal 2016 rund 1,15 Milliarden Euro, teilte die Bank weiter mit.

Im Gesamtjahr kletterte der Gewinn um 14 Prozent auf 3,11 Milliarden Euro.

Nach Einschätzung eines Händlers sind die Zahlen im Rahmen der Erwartungen ausgefallen und setzten keine Akzente in dem Papier. Nichts Neues gab es zu den Spekulationen zu einer möglichen Übernahme von Generali. Die Anleger schauten daher mit Spannung auf die Telefonkonferenz um 15 Uhr. Dort könnte es möglicherweise mehr geben. Intesa habe zwar ein "halbherziges Dementi" zu einem Generali-Kauf abgegeben, die Anleger seien davon aber nicht recht überzeugt. Intesa steigen 0,6 Prozent, Generali notieren wenig verändert.

(Mitarbeit: Manuel Priego-Thimmel)

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/bam/mgo

(END) Dow Jones Newswires

February 03, 2017 08:20 ET (13:20 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.