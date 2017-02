Nachdem die Deutsche Bank (WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008) am Donnerstag für das Schlussquartal 2016 einen überraschend hohen Verlust ausgewiesen hatte, war es nun an der Zeit, die Ergebnisse zu analysieren. Während sich die meisten Analystenhäuser mit Änderungen von Ratings und Kurszielen zurückhielten, schossen die Marktexperten bei Equinet den Vogel ab. Sie haben das Kursziel für die Deutsche-Bank-Aktie von 13,00 auf 22,00 Euro nach oben geschraubt, während das Rating von "Neutral" auf "Buy" verändert wurde. Grund für diesen Optimismus: Die Deutsche Bank konnte zuletzt Rechtsstreitigkeiten aus der Welt schaffen und so Unsicherheiten beseitigen. Deutsche-Bank-Chart: finanztreff.de Trotzdem dürfte es...

Den vollständigen Artikel lesen ...