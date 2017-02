Der größte Biotech-Konzern der Welt hat am Donnerstag für freudige Gesichter bei seinen Anlegern gesorgt. Zum einen hat das Unternehmen starke Quartalszahlen gemeldet, zum anderen überzeugte Amgen mit guten Studiendaten. Im letzten Jahresviertel kletterte der Umsatz um acht Prozent auf sechs Milliarden Dollar, der Gewinn erhöhte sich ebenfalls um acht Prozent auf zwei Milliarden Dollar. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,89 Dollar. Damit konnte der Konzern die Erwartungen der Analysten übertreffen, die mit 2,79 Dollar pro Anteilschein gerechnet hatten. Insbesondere das wichtige Rheuma-Mittel Enbrel konnte überzeugen. Auch 2017 will Amgen Umsatz und Gewinn erneut steigern. Das Unternehmen stellt Erlöse im Bereich von 22,3 bis 23,1 Milliarden Dollar in Aussicht. Der Gewinn je Aktie soll zwischen 11,80 und 12,60 Dollar liegen.

