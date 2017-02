Die Metal-Band Kreator steht mit "Gods Of Violence" an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit.

Die Deutschrock-Band Kärbholz steht mit "Überdosis Leben" an zweiter Stelle, auf Platz drei folgt der Hip-Hopper Soufian mit "Allé Allé". In den Single-Charts belegt Ed Sheeran mit "Shape Of You" und "Castle On The Hill" die ersten beiden Plätze, auf Platz drei liegt "Rockabye" von Clean Bandit feat. Sean Paul & Anne-Marie. Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt.

Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.