München (ots) - Einreiseverbot, wirtschaftliche Abschottung und Kampfansage an die Medien - so startet Donald Trump in die Präsidentschaft. Setzt der US-Präsident damit die Werte der freien Welt außer Kraft? Was hat Europa Trumps Politik entgegenzusetzen?



Zu Gast bei Anne Will:



Heiko Maas (SPD), Bundesminister der Justiz und für Verbraucherschutz Alexander Graf Lambsdorff (FDP), Vizepräsident des Europäischen Parlaments Heinrich August Winkler, Historiker Sylke Tempel, Chefredakteurin der Zeitschrift "Internationale Politik" Max Otte, deutsch-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler



ANNE WILL - politisch denken, persönlich fragen



OTS: ARD Das Erste newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6694 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6694.rss2



Pressekontakt: Dr. Bernhard Möllmann, Presse und Information Das Erste Tel.: 089/5900-42887, E-Mail: Bernhard.Moellmann@DasErste.de



Presseanfragen an Anne Will: Bettina Wacker, Tel.: 0177/2321356, E-Mail: bw@wacker-kommuniziert.de



Pressefotos von Anne Will und druckfähiges Bildmaterial zur aktuellen Sendung (immer montags) unter www.ard-foto.de