Mit einer neuen Plattform will die EZB künfitg Wertpapiergeschäfte schneller und billiger abwickeln. Die Finanzbranche könnte dadurch Milliarden Euro einsparen. Deutschland soll am Montag angeschlossen werden.

TLTRO, SREP und APP - die Europäische Zentralbank hat der Welt schon zahlreiche Akronyme beschert. Nun kommt eine neue Abkürzung hinzu, die in der Finanzbranche in den kommenden Jahren für viel Bewegung sorgen wird: T2S. Mit Target2-Securities, wie die Plattform in voller Länge heißt, will die EZB die Abwicklung von Wertpapiergeschäften in Europa schneller und billiger machen. Experten gehen davon aus, dass die Finanzbranche dadurch zig Milliarden Euro einsparen kann. "Es ist revolutionär", findet nicht nur Deutsche-Börse-Vorstand Jeffrey Tessler.

Die EZB führt T2S in der Euro-Zone schrittweise ein. Deutschland wird in der vierten von fünf Migrationswellen am kommenden Montag (6. Februar) angeschlossen. Da mit der Bundesrepublik rund 40 Prozent des erwarteten Gesamtvolumens auf die Plattform kommt, ist die Anspannung bei Zentralbanken, Börsenbetreibern und Banken groß. "Erst wenn Deutschland angebunden ist, wird sich zeigen, wie leistungsfähig die Plattform wirklich ist", sagt Finanzexperte Michael Horn von der Kanzlei Hengeler Mueller. Manche mit T2S befasste Manager vergleichen die Situation mit der Anspannung von Ingenieuren vor dem Start einer Rakete im US-Weltraumbahnhof Cape Canaveral.

T2S löst veraltete nationale Systeme ab. Bisher gibt es in Europa ...

