Zürich (ots) - Saviva lanciert mit dem neuen Geschäftsbereich

Apposito ein neues, digitales Geschäftsmodell in der Gastronomie. Ab

März 2017 können Gastronomen über die Online-Plattform von Apposito

ein Markenportfolio mit alkoholfreien Getränken sowie Bier günstig

beziehen.



Apposito, der neue Geschäftsbereich von Saviva, vertreibt ab 1.

März ein Vollsortiment an alkoholfreien Getränken und Bier. Die

Softdrinks, Säfte und Wasser werden ausschliesslich in der Schweiz

bei Aproz Sources Minérales SA und der Bischofszell Nahrungsmittel AG

produziert. Das Bier wird von den traditionsreichen, regionalen

Brauereien Falken in Schaffhausen und Boxer in Yverdon-les-Bains

gebraut und abgefüllt.



Effizient, einfach und günstig



Nebst dem attraktiven Vollsortiment überzeugt Apposito vor allem

durch das innovative Geschäftsmodell. Der Bestell- und Lieferprozess

ist weitgehend automatisiert und ermöglicht so Einsparungen entlang

der ganzen Wertschöpfungskette, die dem Gastronomen in Form von

günstigen Nettopreisen weitergegeben werden. Sie können den ganzen

Bestell- und Abrechnungsprozess mit wenigen Klicks online abwickeln -

die Lieferung erfolgt bereits am nächsten Werktag durch Apposito

direkt in den Keller.



«Wir sind überzeugt, dass wir dank schlanken Strukturen,

innovativen Prozessen sowie einem überzeugenden Produkt- und

Dienstleistungspaket ein interessanter Partner in der

Getränkebelieferung werden», erklärt Mauro Pitussi, Leiter

Geschäftsbereich Apposito.



Mit Apposito stärkt Saviva auch den Werkplatz Schweiz. Insgesamt

entstehen über 30 neue Arbeitsplätze.



Druckfähige Bilder stehen unter folgendem Link zur Verfügung:

http://www.saviva.ch/d/Ueberuns/Medienmitteilungen/Download



Facts and Figures Saviva



Saviva AG ist mit den Geschäftsbereichen Cash+Carry Angehrn (CCA),

Scana, Lüchinger + Schmid Handel und neu mit Apposito im Abhol- und

Zustellgrosshandel ein führender Geschäftspartner für die Schweizer

Gastronomie. Saviva erzielte 2015 einen Nettoumsatz von CHF 761 Mio.

und beschäftigt rund 850 Mitarbeitende. Sie ist ein Unternehmen der

M-Industrie und Teil der Migros-Gruppe.



Apposito bietet für Gastronomen ein Vollsortiment an alkoholfreien

Getränken und Bier an. Clever und günstig lautet das Geschäftsmodell

von Apposito - die Kunden bestellen online und profitieren durch

Einsparungen entlang der ganzen Wertschöpfungskette von günstigen

Nettopreisen.



www.saviva.ch



