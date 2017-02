Dieser Brief sorgt unter Notenbankern weltweit für Aufregung: Der republikanische Vize-Präsident des Bankenausschusses im Kongress, Patrick McHenry, greift die US-Notenbank an. Wir dokumentieren das Schreiben.

Dieser Brief schlägt hohe Wellen. Der republikanische Vize-Präsident des Bankenausschusses im Kongress, Patrick McHenry, hat ein geharnischtes Schreiben an Janet Yellen, die Gouverneurin der amerikanischen Notenbank Fed, verfasst. Darin fordert er etwa für die ohnehin schwierigen Verhandlungen für eine internationale Bankenreform (Basel III), die derzeit im Basler Bankenausschuss anhängig ist, einen vorläufigen Verhandlungsstopp. Er stellt sogar die ganze Organisation der internationalen Zusammenarbeit in der Bankenregulierung in Frage. "Es scheint als fahre die Fed damit fort, internationale regulatorische Standards für Finanzinstitute unter globalen Bürokraten in auswärtigen Staaten auszuhandeln, ...

