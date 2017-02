Washington - Zwei Wochen nach dem Amtsantritt von Präsident Donald Trump droht ein neuer massiver Konflikt zwischen den USA und dem Iran. Mehrere US-Medien berichteten, dass Trump nach Rüstungstests des Irans noch am Freitag per Dekret neue Sanktionen gegen das Land verhängen könnte.

Trump selbst drohte Teheran mit den Worten: "Der Iran spielt mit dem Feuer - sie wissen nicht zu schätzen, wie "nett" Präsident Obama zu ihnen war". Das schrieb Trump am frühen Freitagmorgen (Ortszeit) mit Hinweis auf seinen Amtsvorgänger Barack Obama auf Twitter. Trump fügte hinzu: "Ich nicht!"

Iran is playing with fire - they don't appreciate how "kind" President Obama was to them. Not me!

- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3. Februar 2017

Strafmassnahmen gegen 25 Einrichtungen

Wie das "Wall Street Journal" am Donnerstag (Ortszeit) unter Berufung auf beteiligte Personen berichtete, sollen sich die Strafmassnahmen gegen rund 25 iranische Einrichtungen richten, die am Raketenprogramm des Landes beteiligt sind oder Gruppen unterstützen, die von den USA als terroristisch eingestuft worden sind. Dazu gehört beispielsweise die libanesische Hisbollah, die im Syrien-Krieg aufseiten von Machthaber Baschar al-Assad kämpft.

Alle Optionen auf dem Tisch

Aus Sicht der Trump-Administration würden diese Strafmassnahmen nicht gegen das Atomabkommen mit dem Iran verstossen, schreibt das Blatt. Demnach hat der Nationale Sicherheitsrat ...

