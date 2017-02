Bad Marienberg - Das britische Unterhaus hat die Regierung von Theresa May beauftragt, ein Austrittsgesuch nach Artikel 50 des EU-Vertrages einzureichen, so Axel Schäfer, stellvertretender Fraktionsvorsitzender, und Norbert Spinrath, Europapolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, in einer aktuellen Pressemitteilung.

Den vollständigen Artikel lesen ...