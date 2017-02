Ein unerwartet starker US-Stellenaufbau im Januar hat Europas Börsen am Freitag zusätzlich angeschoben. Der Dax weitete am Nachmittag seine Gewinne kurzzeitig aus und legte bis zu 0,6 Prozent auf 11.696 Punkte zu. Der EuroStoxx50 gewann 0,8 Prozent auf 3279 Zähler. Auch an der Wall Street zeichnete sich ein festerer Handelsstart ab.

Den vollständigen Artikel lesen ...