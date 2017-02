Von Thomas Rossmann

NEW YORK (Dow Jones)--Ein besser als erwarteter US-Arbeitsmarktbericht dürfte an der Wall Street am Freitag für steigende Kurse sorgen. Mit einem Stellenaufbau von 227.000 wurde die Prognose einer Zunahme von 174.000 deutlich übertroffen. Jedoch blieb die Entwicklung der Stundenlöhne mit einem Plus von 0,1 Prozent hinter der Erwartung einer Zunahme um 0,3 Prozent klar zurück.

Dies sorgt am Devisenmarkt für einen fallenden Dollar, da damit die positive Entwicklung am Arbeitsmarkt sich weiterhin nicht in steigenden Stundenlöhnen niederschlägt. Dies ist jedoch ein wichtiger Indikator der US-Notenbank für die künftige Zinspolitik. Laut Helaba erzeugen die Stundenlöhne keine steigenden Zinserwartungen in Richtung US-Notenbank. Der Euro liegt aktuell bei 1,0749 Dollar, nach 1,0735 Dollar vor Bekanntgabe der Daten. In der Spitze war es bis auf 1,0775 Dollar nach oben gegangen.

Dagegen fällt die Reaktion am Aktienmarkt positiv aus. Der Future auf den S&P-500 liegt aktuell mit 0,5 Prozent im Plus, nach einem Aufschlag von 0,1 Prozent vor der Veröffentlichung der Daten.

Goldpreis grenzt Verluste leicht ein - Ölpreise legen zu

Der Goldpreis grenzt seine Abgaben mit den Arbeitsmarktdaten leicht ein. Die Entwicklung der Stundenlöhne deutet nicht auf steigende Zinserwartungen hin. Der Preis für die Feinunze fällt um 0,1 Prozent auf 1.214 Dollar, nach zuvor 1.211 Dollar. Am US-Anleihemarkt legen die Notierungen nach den Daten leicht zu. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen fällt um 3 Basispunkte auf 2,45 Prozent, nach einem Plus von 1 Basispunkt vor der Bekanntgabe.

Die Ölpreise zeigen sich mit leichten Aufschlägen und relativ unbeeindruckt von den Arbeitsmarktdaten. Die Teilnehmer hoffen darauf, dass sich die Preise mit der überwiegenden Einhaltung der beschlossenen Opec-Fördermengenbegrenzung weiter stabilisieren. So haben Daten des russischen Energieministeriums gezeigt, dass sich die Fördermenge des Nicht-Opec-Mitglieds im Januar um rund 100.000 Barrel reduziert hat. "Es besteht die Überzeugung, dass die Opec-Beschlüsse es schaffen, dass Überangebot im ersten Halbjahr weiter abzubauen", so Rohstoff-Analyst Bjarne Schieldrop von der SEB. Der Preis für ein Fass der US-Sorte WTI legt um 0,4 Prozent auf 53,77 Dollar zu, Brent steigt um 0,4 Prozent auf 56,80 Dollar.

Unter der Vielzahl der darüber hinaus auf der Agenda stehenden US-Daten dürfte wohl der ISM-Index für das Nicht-Verarbeitende Gewerbe noch einen stärkeren Impuls für den Markt liefern.

Banken mit erhoffter Deregulierung im Fokus

Die Hoffnungen auf eine Deregulierung sorgen für Gewinne im Banken-Sektor. US-Präsident Donald Trump will am Freitag ein Dekret zur Abschwächung des Dodd-Frank-Act unterzeichnen. Noch ist allerdings nicht klar, welche Artikel davon betroffen sein werden. Das nach der Finanzkrise erlassene Gesetz dient zur Regulierung der US-Banken. "An der Börse wird darauf gesetzt, dass die Banken demnächst den Eigenhandel wieder hochfahren dürfen", so ein Händler. Positiv wird zudem gesehen, dass die Banken bei einer Deregulierung Kosten einsparen könnten. Die Aktien von Goldman Sachs und JP Morgan gewinnen vorbörslich jeweils 1,8 Prozent.

Daneben steht auch die Berichtssaison weiter im Blickpunkt. Amazon ist zwar weiter kräftig gewachsen, allerdings nicht kräftig genug, um die hohen Analysten-Erwartungen zu erfüllen. Die Aktie des Online-Händlers fällt um 4,1 Prozent. Visa hat im ersten Geschäftsquartal von höheren Kreditkartenumsätzen profitiert. Jedoch auch die Übernahme von Visa Europe trug dazu bei, dass das Unternehmen den Gewinn stärker als vom Markt erwartet erhöhte. Die Titel legen um 4,3 Prozent zu.

Der Amgen-Kurs klettert nach dem Ausweis von Viertquartalszahlen um 2,9 Prozent. Der Biotechnologiekonzern legte darüber hinaus eine Studie zu einem neuen Cholesterin-Senker vor. Demnach wurden die wichtigsten Ziele erreicht. Dagegen geht es für die Aktie von Gopro 10 Prozent abwärts. Der Kamerahersteller verfehlte im vierten Quartal die Markterwartungen und lieferte zudem einen enttäuschenden Ausblick.

=== US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,19 -1,2 1,20 -0,9 5 Jahre 1,89 -3,5 1,92 -3,6 7 Jahre 2,22 -4,1 2,27 -2,3 10 Jahre 2,45 -2,6 2,47 0,4 30 Jahre 3,08 -1,0 3,09 1,2 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:27 Do, 17:25 % YTD EUR/USD 1,0749 -0,09% 1,0758 1,0798 +2,2% EUR/JPY 121,3491 -0,24% 121,6445 121,61 -2,3% EUR/CHF 1,0698 +0,12% 1,0686 1,0687 -0,1% EUR/GBP 0,8611 +0,27% 0,8591 1,1610 +1,0% USD/JPY 112,88 -0,16% 113,06 112,63 -3,4% GBP/USD 1,2483 -0,32% 1,2523 1,2536 +1,2% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,77 53,54 +0,4% 0,23 -1,6% Brent/ICE 56,80 56,56 +0,4% 0,24 -1,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.214,40 1.215,90 -0,1% -1,50 +5,5% Silber (Spot) 17,40 17,49 -0,5% -0,09 +9,3% Platin (Spot) 991,85 1.000,00 -0,8% -8,15 +9,8% Kupfer-Future 2,65 2,69 -1,5% -0,04 +5,6% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/bam

(END) Dow Jones Newswires

February 03, 2017 09:05 ET (14:05 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.