Unterföhring (ots) - Am Sonntagabend ab 19.30 Uhr dürfen sich Fußballfans bei "Sky90 - die KIA Fußballdebatte" auf spannende Talk-Gäste freuen.



Moderator Patrick Wasserziehr begrüßt unter anderem Andreas Möller. Der Welt- und Europameister war in der Bundesliga für Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund und den FC Schalke 04 aktiv und wird über die aktuelle Situation bei seinen Ex-Vereinen sprechen, die am Wochenende allesamt vor schweren Aufgaben stehen: die Eintracht im Hessen-Derby gegen Darmstadt am Sonntag, bereits am Vortag der FC Schalke beim FC Bayern und der BVB gegen Leipzig.



Außerdem ist am Sonntagabend Andreas Müller zu Gast. Nach seiner Spieler-Karriere in der Bundesliga war er viele Jahre als Manager für den FC Schalke 04 und die TSG Hoffenheim tätig. Zuletzt leitete Müller bis November 2016 als Sportdirektor die Geschicke bei Rapid Wien.



Komplettiert wird die Runde von Sportjournalist Philipp Selldorf von der Süddeutschen Zeitung und ZDF-Reporter Boris Büchler.



"Sky90 - die KIA Fußballdebatte" beginnt am Sonntag um 19.30 Uhr direkt im Anschluss an das späte Sonntagsspiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem SV Darmstadt 98 (ab 17.00 Uhr) auf Sky Sport Bundesliga 1 HD.



