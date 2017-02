München - Der Fonds Deka-Nachhaltigkeit Renten CF (A) (ISIN LU0703711035/ WKN DK1A48) wies im Berichtsmonat eine positive Wertentwicklung auf, so die Experten von Deka Investment.Vor dem Hintergrund des jüngsten Renditeanstiegs sowie positiver Wirtschaftszahlen aus Europa habe das Fondsmanagement weiterhin attraktiv bewertete Titel aus dem Finanzbereich präferiert. Unterstützt werde diese Einschätzung durch das aktuelle regulatorische Umfeld und die sich stabilisierende politische Situation in Italien. Nach dem ruhigen Dezember erwarte das Fondsmanagement im Januar ein erhöhtes Volumen an Neuemissionen. Darüber hinaus werde das Hauptaugenmerk der Risikomärkte auf der Entwicklung der US-Wirtschaft sowie der dortigen politischen Situation liegen. Der Fokus des Fondsmanagements richte sich weiterhin auf die Einzeltitelselektion und eine breite Diversifikation, wobei nachhaltige Kriterien wie Führungsqualität, Transparenz sowie Umweltfreundlichkeit besondere Beachtung finden würden.

