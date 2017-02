Starke Daten vom Arbeitsmarkt haben der Wall Street am Freitag zum Handelsstart Auftrieb gegeben. Die US-Wirtschaft schuf im Januar mehr Jobs als erwartet. Unter Druck stehen aber Amazon-Aktien.

Im Rampenlicht des heutigen Handels an den Börsen in New York standen Finanzwerte. Ihre Kurse stiegen wegen der Aussicht auf eine Abschwächung der Regulierung durch die neue Regierung.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte notierte in den ersten Minuten 0,5 Prozent höher bei 19.989 Punkten. Der breiter ...

